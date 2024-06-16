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الرياضة

خورفكان يعسكر في صربيا

خورفكان يعسكر في صربيا
16 يونيو 2024 11:13

 
فيصل النقبي (خورفكان) 
تدرس شركة كرة القدم في خورفكان العديد من الملفات الخاصة بفرق النادي، بعد أن انتهت من توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء.
وتكثف الإدارة الجهود من أجل الانتهاء من ملف الفريق الأول، حيث قررت مبدئياً أن تكون صربيا وجهة المعسكر الخارجي، وكذلك أقرت خطة الإعداد بمراحلها المختلفة، حتى يكون الفريق جاهزاً تماماً للموسم الصعب.
من جهة أخرى، اقتربت المفاوضات مع أحد المدربين العرب، والذي سبق له تدريب الفريق سابقاً، لتعيينه مستشاراً لقطاع كرة القدم بالنادي، بعد أن تعاقدت مؤخراً مع المدرب عبدالمجيد النمر ليصبح مديراً رياضياً للشركة.

 

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