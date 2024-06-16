مدرب إسبانيا يريد «أقدام ثابتة»!



برلين (أ ف ب)

ناشد مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم لويس دي لا فوينتي لاعبيه بالمحافظة على أقدامهم بثبات على الأرض، على الرغم من الفوز الرائع على كرواتيا 3-0، في مستهل مشوارهم في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

وقال دي لا فوينتي «علينا أن نبقى هادئين ومتحفزين وفخورين، هذه رسالتي»، مضيفاً «يدرك اللاعبون أن البلاد ستكون متحمسة للغاية، ونحن ندرك ذلك وندرك النشوة، لكن يتعين علينا فقط أن نبقى هادئين، وأن نكون محترفين، لأن الحفاظ على الهدوء هو القوة».

وحسم المنتخب الإسباني النتيجة في مصلحته في الشوط الأول الذي شهد الأهداف الثلاثة عن طريق ألفارو موراتا وفابيان رويس وداني كارباخال، موجهاً رسالة شديدة اللهجة إلى جميع المنتخبات الطامحة بإحراز اللقب.

وأوضح دي لا فوينتي «بالطبع يمنحنا هذا الفوز دفعة معنوية قوية، لكن في غضون أيام لدينا مباراة كبيرة ضد إيطاليا».

وأضاف: «قبل كل شيء علينا أن نبقى هادئين، هدفنا لا يزال بعيداً، علينا فقط أن نبقي أقدامنا على الأرض».

وتابع «أظهرنا تماسكاً كبيراً أمام كرواتيا التي تعد واحدة من أفضل المنتخبات في العالم، وبذلنا قصارى جهدنا في الدفاع».

وأشاد بعنصر الشباب في صفوف منتخب بلاده بقوله «لعبنا بالطريقة التي كنا بحاجة إليها، وبالنسبة لمنتخب شاب مع وجود العديد من اللاعبين الذين يخوضون كأس أوروبا للمرة الأولى، كان الحفاظ على التركيز لأكثر من 90 دقيقة أمراً مثيراً للإعجاب».

وختم «ضغطنا بشكل جيد للغاية، واستعدنا الكرة بالقرب من منطقة جزاء الخصم، وكنا ندرك أيضاً أن لدينا تنوعاً حقيقياً وخيارات تكتيكية مختلفة».

أما مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش فقدم اعتذاره لعشرات الآلاف من مشجعي كرواتيا الذين سافروا لمشاهدة المباراة.

وقال داليتش «كانت الأجواء رائعة، لا أعرف كم عدد أنصار كرواتيا الذين كانوا هنا».

وأضاف «أعتذر عن هذا العرض السيئ، كان عدد الأشخاص الذين سافروا إلى هنا مدهشاً ورسالتي هي أنني أعتذر لهم».

وتابع «لم نكن قتاليين بما فيه الكفاية، وكنا بعيدين جداً عن لاعبيهم، لقد منحناهم مساحات كبيرة، وعندما تمنح هؤلاء اللاعبين مساحة كبيرة، يكون الأمر صعباً لا سيما في الشوط الأول».

وأردف قائلاً «أمامنا مباراتان متبقيتان لتجاوز دور المجموعات، عشنا يوماً سيئاً، علينا أن نرى لماذا كان الأمر سيئاً وما يمكننا القيام به».