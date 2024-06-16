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الرياضة

الصراع يشتعل بين الريال وسان جيرمان على «جوهرة ليل»

الصراع يشتعل بين الريال وسان جيرمان على «جوهرة ليل»
16 يونيو 2024 12:13

 
أنور إبراهيم (القاهرة)
يتنافس ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، منذ فترة ليست قصيرة، للحصول على خدمات اللاعب الشاب ليني يورو، قلب دفاع ليل، وازداد نشاط الجانبين، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، والتي انطلقت في فرنسا 10يونيو الجاري، على أمل الفوز بالصفقة التي لن تذهب إلا لصاحب «النفس الطويل».
ويتمتع ليني يورو بكل مواصفات قلب الدفاع القوي، من حيث حُسن التمركز، والفوز في الالتحامات ودقة التمرير، والتفوق في ألعاب الهواء وضربات الرأس.
وظاهرياً، يبدو «الباريسي» متقدماً بخطوة، بعد أن قدم عرضاً قيمته 60 مليون يورو لنادي ليل، بينما توقف عرض «الريال» عند 40 مليون يورو، ولا يريد زيادته، غير أن الفيصل في الصفقة هو رغبة اللاعب نفسه، وأي الجانبين يفضل.
وذكر موقع جول العالمي، أن الريال يسعى لإفشال خطط سان جيرمان، معتمداً على إمكانية تأثيره على اللاعب الذي بدا واضحاً أنه يميل أكثر لـ«الميرنجي»، بعد أن شُوهد في مدرجات استاد ويمبلي، متابعاً لنهائي دوري الأبطال الأوروبي بين «الريال» وبروسيا دورتموند.
وهدأت تحركات «الريال» لفترة، ما أعطى الانطباع بأنه تخلى عن الصفقة المهمة التي تحل له مشاكل كبيرة في قلب دفاع «البلانكوس»، ولكن حقيقة الأمر أنه يسعى «سراً» بكل قوة من أجل الفوز بها هذا الصيف، أو إقناع اللاعب بالبقاء مع ناديه لنهاية عقده العام المقبل.
وأشارت مصادر صحفية إسبانية، إلى أن هناك أندية أخرى مهتمة بالحصول على خدمات ليني يورو، منها ليفربول ومانشستر يونايتد، إلا أنها تراجعت عندما عرفت أن «الريال» طرفاً مهماً في هذه الصفقة، كما أن ليفربول تلقى رسالة، مفادها أن يبتعد عن اللاعب لأن «الريال» يضعه في خططه هذا الصيف، أو الموسم المقبل، على أقصى تقدير، مثلما فعل من قبل مع صفقة متوسط الميدان الفرنسي أوريليان تشواميني، نجم موناكو السابق الذي فاز به، رغم مزاحمة سان جيرمان له.
ولأن العلاقة بين سان جيرمان و«الريال» في أسوأ أحوالها، خاصة بعد أن رحل مبابي إلى «البيت الأبيض» الإسباني «مجاناً» ورفض تفعيل السنة الإضافية في عقده مع «الباريسي»، فإن المعركة بينهما مستمرة، إلى أن يفوز بها أحدهما بـ «الضربة القاضية» بلغة الملاكمة، أو «لمس الأكتاف» بلغة المصارعة والجودو.

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