رافينيا إلى مبابي: يا خاسر!



أنور إبراهيم (القاهرة)

أثارت التصريحات التي أدلى بها النجم الشاب كيليان مبابي «25 عاماً» الوافد الجديد إلى ريال مدريد، و«كابتن» المنتخب الفرنسي، ردود فعل واسعة النطاق بين نجوم منتخبات أميركا الجنوبية، بعد أن قال إن كأس الأمم الأوروبية أقوى وأكثر صعوبة من كأس العالم وكوبا أميركا، لأنها تضم أفضل منتخبات العالم، والذين يتواجهون كثيراً، في مناسبات عديدة، ما يجعل لقاءاتهم صعبة للغاية.

وبعد أن هاجمه النجم الأرجنتيني لياندرو باراديس بقوة، مؤكداً أنه لا توجد بطولة كروية أصعب من كأس العالم ولا أقوى منها، سواء كانت أمم أوروبا أو كوبا أميركا، تبعه مواطنه «الأسطورة» ليونيل ميسي بالرد، ولكن بلهجة أكثر اعتدالاً، حيث أعرب عن اعتقاده بأن كل الناس تعطي الأولوية للبطولة أو الدورة الخاصة بها، وواضح أن «اليورو» مهمة جداً للمنتخبات الأوروبية، بصرف النظر عن مستوى الأداء فيها ونوعية منتخباتها.

وأضاف ميسي: لكن مبابي نسى أو تناسى، أن الأرجنتين بطلة العالم 3 مرات، والبرازيل 5 مرات، وأوروجواي مرتين، بمعنى أن كثيرين من أبطال العالم لم يكونوا من المنتخبات الأوروبية، والمعروف أن أفضل المنتخبات في العالم تشارك في كأس العالم، ولا يأتي هذا من لاشيء أو فراغ وإنما لأن كل منتخب يسعى للفوز بالمونديال.

وانضم الجناح البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة ومنتخب «السامبا»، إلى نجوم الأرجنتين، وقال خلال مؤتمر صحفي، حيث يتواجد حالياً في معسكر منتخب بلاده استعداداً لبطولة كوبا أميركا التي تنطلق 20 يونيو الجاري، حتى 16يوليو المقبل، إن ما يردده مبابي غير صحيح، وبعيد عن الموضوعية، لأن «اليورو» ليست أصعب من المونديال ولا أكثر منه قوة.

وأضاف: منتخب فرنسا خسر في نهائي كأس العالم الأخيرة أمام منتخب من أميركا الجنوبية «الأرجنتين»، مشيراً إلى أنه يتمنى رؤية المنتخبات الأوروبية وهي تلعب التصفيات على الملاعب التي نلعب عليها.