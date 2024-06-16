«الحطاب» و«فرح» يحصدان كأس الوثبة في لندن وروما



لندن (الاتحاد)

أسفرت نتائج سباقات كأس الوثبة ستاليونز، عن فوز المهرة «البلقاء» بمضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، و«الحطاب» بمضمار باث في ضواحي لندن بالمملكة المتحدة، و«فرح داجوبيو» بمضمار كاباريلي ليفورنو في ضواحي روما بإيطاليا، والتي أقيمت السبت، للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا.



وحصدت المهرة «البلقاء» لطالب عبد الله المنذري، بإشراف تي ام بوركويسكي، لقب سباق كأس الوثبة لمسافة 1800 متر، بمضمار سلوزفيك في وارسو المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغ إجمالي جوائزه 5 آلاف يورو، بعد أداء قوي في آخر 200 متر، ومسجلة 2:04:70 دقيقة

وبمشاركة 8 خيول عربية أصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، تصنيف «صفر إلى 60»، انتزع «الحطاب» لجاي كيلواي بي بيتر همرسلاي، وقيادة لويس ساندرس، لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2600 متر، البالغ إجمالي جوائزه 6 آلاف جنيه إسترليني، والذي أقيم بمضمار باث بضواحي لندن، وسجل البطل 3:11:17 دقيقة.

وعلى صعيد آخر، تألق بريق المهرة «فرح داجوبيو» لكوجليمو سانتيني جاجولي، بإشراف كاميليا تراباسي، وقيادة ماريو سانا، في مضمار كاباريلي ليفورنو بضواحي إيطاليا، بفوز لافت بسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، البالغ جائزته 6050 يورو، والمخصص للمهرات والأمهار العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.