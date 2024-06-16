«الرياضي» عُقدة شباب الأهلي في «سلة آسيا»



علي معالي (دبي)



قدم شباب الأهلي أداءً متميزاً في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة السلة، والتي أُسدل عليها الستار بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي، حيث حل صيفاً للرياضي اللبناني، بعد الخسارة في النهائي بنتيجة 96-122، لتكون المرة الثالثة التي يفوز فيها الفريق اللبناني بلقب البطولة الآسيوية، ويستعد لتمثيل «القارة الصفراء» في بطولة العالم للأندية، والتي ستقام في سنغافورة من 12 إلى 15 سبتمبر المقبل بمشاركة أبطال القارات.

وأكمل الرياضي هيمنته على النسخة الحالية بتسجيله أعلى عدد من النقاط في البطولة، مع 18 رمية ثلاثية، وهو أعلى رقم أيضاً، كما تألق وائل عرقجي بتسجيله 31 نقطة، وصناعة 9 تمريرات حاسمة، وأحرز سيردومينيك بوينتر لاعب شباب الأهلي 25 نقطة، و7 متابعات، و9 تمريرات حاسمة، وكان تم اختيار وائل عرقجي أفضل لاعب في البطولة، نظراً لأدائه الرائع، وانضم إليه زميله ثون مايكر، فضلاً عن ماركوس جورج وترافين تيبودو «شباب الأهلي»، وسينا فاهيدي «شهرداري جورجان الإيراني»، في قائمة أفضل 5 لاعبين في البطولة.

وبالعودة إلى المباراة النهائية، فرض وائل عرقجي اسمه نجماً للقاء بحصيلة بلغت 31 نقطة و9 تمريرات حاسمة ومتابعتين، وأضاف الأسترالي ثون مايكر الثنائية المزدوجة، بواقع 26 نقطة و13 متابعة، والأميركي زاك لوفتون 15 نقطة، والبوسني ألميدان كيكانوفيتش 14 نقطة و7 متابعات، وأمير سعود 13 نقطة، فيما كان الأميركي سير دومينيك بوينتر الأفضل في شباب الأهلي بواقع، 25 نقطة و7 متابعات، و9 تمريرات حاسمة، وأضاف مواطنه ماركوس جورج 21 نقطة، وقيس عمر 15 نقطة، وحامد عبداللطيف 13 نقطة.

وأصبح الفريق اللبناني يمثل «عُقدة» كبيرة ومحطة عبور صعبة لـ «الفرسان» في بطولة آسيا، حيث سبق أن تقابل الفريقان في «نسخة 2016» ضمن نصف النهائي، وأقصى الرياضي وقتها شباب الأهلي 107-79 وحرمه من الوصول إلى النهائي، كما تواجه الفريقان في المجموعات مرتين، الأولى في 2017 وخسرها شباب الأهلي 116-55، والثانية في بداية «نسخة 2024»، والتي خسرها شباب الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى بنتيجة 102-88، ثم جاءت المباراة النهائية، لتؤكد تفوق الرياضي، والذي يملك ذخيرة رائعة من اللاعبين المحليين والأجانب وتفوق على «الفرسان» 122- 96، ووجود شباب الأهلي في المباراة النهاية يحدث للمرة الأولى في تاريخ السلة الإماراتية.

الترتيب النهائي

1- الرياضي

2- شباب الأهلي

3- هيروشيما دراجون فلايز

4- شهرداري جورجان