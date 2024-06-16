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الرياضة

كروس ينتظر«النهاية السعيدة»!

كروس ينتظر«النهاية السعيدة»!
16 يونيو 2024 13:41

 
أنور إبراهيم (القاهرة)
لم يكن سهلاً على الإطلاق، القرار الذي اتخذه النجم الألماني المخضرم توني كروس «34 عاماً» باعتزال كرة القدم تماماً، بعد انتهاء كأس الأمم الأوروبية «يورو2024»، بعد أن أقنعه مواطنه جوليان ناجلسمان المدير الفني لـ«المانشافت» بالمشاركة في البطولة، والتي تعد فرصة أخيرة لتحقيق إنجاز مع منتخب بلاده. وانتهت علاقة كروس بناديه ريال مدريد بعد الفوز بدوري الأبطال الأوروبي، إثر تغلبه على بروسيا دورتموند 2-1 في المباراة النهائية، ورفض كروس بشدة فكرة تمديد عقده عاماً آخر.
وأُسدل كروس بذلك الستار على مسيرة كروية لا تُصدق حقق خلالها الكثير من الألقاب والبطولات مع «الريال»، أبرزها 5 دوري أبطال و4 دوري محلي، واختتم الموسم على أفضل ما يكون بالفوز بـ«الثنائية».
غير أن ناجلسمان لم ييأس، واستطاع إقناع كروس بالعودة للمنتخب، والمشاركة في «اليورو»، والسعي للفوز بها، لتكون نهاية سعيدة لمشوار حافل لنجم مخضرم، لطالما أمتع الجماهير بلمساته الساحرة وتمريراته المتقنة والقاتلة وقدرته الفذة على التحكم في إيقاع المباريات.
وجاء إقناع ناجلسمان لكروس مبكراً في فبراير الماضي، بعد جهد مضني ومحاولات مستمرة.
ووقتها ذكرت صحيفة ماركا نقلاً عن المدير الفني الألماني: كروس مهم بالنسبة لنا وللجميع وخاصة اللاعبين الشباب في المنتخب، لأنه قدوة، ويمكنه نقل خبراته الكبيرة إليهم، وقال: ما عليك إلا أن تمرر له الكرة في لحظة ما، وهو يعرف جيداً ما الذي يجب أن يفعله به بكل سلاسة وبساطة.
واعترف ناجلسمان بأنه لم يستطع في البداية إقناع كروس الذي قال له: لن أعود إلا إذا شعرت بأننا يمكننا أن نفوز بشيء ما، ثم بادره قائلاً: نعم لنفعلها.

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