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الرياضة

بافلوفيتش يمدد عقده مع البايرن إلى 2029

بافلوفيتش يمدد عقده مع البايرن إلى 2029
16 يونيو 2024 13:44


ميونيخ (أ ف ب)

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مدد لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني ألكسندر بافلوفيتش عقده مع الفريق لموسمين إضافيين حتى عام 2029، كما أعلن النادي البافاري.
وكان يافلوفيتش «20 عاماً» استدعي إلى التشكيلة الأولية لمنتخب ألمانيا المشاركة في نهائيات كأس أوروبا، لكنه استبعد عنها قبل يومين من انطلاق البطولة لإصابته بالتهاب اللوزتين، واستعيض عنه بلاعب وسط بوروسيا دورتموند إيمري دجان.
خاض بافلوفيتش، أولى مبارياته الرسمية مع بايرن ميونيخ الموسم الفائت فلعب 19 مباراة في صفوفه وسجل هدفين.
وقال بافلوفيتش في بيان «إذا كان المرض سلب مني حلمي باللعب في كأس أوروبا على أرضنا، فأني في المقابل مغتبط بعد تجديد عقدي مع بايرن ميونيخ».
أشاد به المدير الرياضي في بايرن ميونيخ ماكس إيبرل بقوله «هو قدوة من ناحية الجهود التي يبذلها من أجل الوصول إلى القمة».
وأضاف «سيكون أليكس أحد وجوه الفريق في المستقبل، إنه من طينة اللاعبين الذين نرغب في الحصول عليهم، لا سيما بأنه تدرج في صفوف الفئات العمرية، حتى الفريق الأول، وهو من مواليد ميونيخ أيضاً».
انضم بافلوفيتش إلى صفوف بايرن ميونيخ بعمر السابعة، وأصبح لاعباً محترفاً في نوفمبر 2023.
منحه مدرب بايرن السابق توماس توخل فرصته الأولى خلال الموسم الفائت، فارضاً نفسه أساسياً على حساب ليون جوريتسكا في نهاية الموسم، لا سيما خلال مشاركته ضد ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

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