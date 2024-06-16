ألبانيا تفجر أزمة في «اليورو» !

معتز الشامي (دورتموند)

خطف الأنظار مشهد زحف جماهير منتخب ألبانيا في مباراة إيطاليا ضمن بطولة «يورو 2024»، والتي حطمت العديد من الأرقام القياسية الفردية والجماعية، فضلاً عن أنها كسرت حاجزاً ظل يشكل هاجساً في الإعلام العالمي بشكل عام، والأوروبي على وجه التحديد، ويتعلق بآليات شراء تذاكر المباريات، وتأثير السوق السوداء على الحضور الجماهيري بالصورة التي ترجمتها مباراة ألبانيا وإيطاليا بدرجة كبيرة، والتي مثلت صدمة في أروقة «اليويفا»، وأيضاً مختلف وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية المباراة، حيث شهد المركز الإعلامي لملعب سيجنال أيدونا بارك، «استاد نادي بروسيا دورتموند»، الذي استضاف المباراة ويتسع إلى 80 ألف متفرج تقريباً، نقاشاً بين قطاع كبير من ممثلي وسائل الإعلام حول غياب جماهير إيطاليا، بل وملء جمهور ألبانيا للأماكن المخصصة لأنصار «الأزوري» في نصف ملعب المباراة.

وتسبب حضور أكثر من 60 ألف مشجع ألباني، في إعادة طرح السؤال القديم المتجدد، حول كيفية مواجهة «مافيا» السوق السوداء، التي تضرب البطولات الكبرى، بجانب عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الحضور القوي لتلك المافيا والظاهرة للعيان في مختلف أرجاء ملاعب المباريات في ألمانيا.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية أن الاتحاد الإيطالي أبدى استياءه من عدم قدرة جماهير إيطالية على الدخول، فضلاً عن المضايقات التي تعرضت لها بعض الجماهير التي حضرت بالفعل، لاسيما من حيث شغل جميع المساحات بعد بيع تذاكر جماهير إيطاليا في السوق السوداء.

وأكدت سوزي كمبانلي الصحفية في «إيطاليان فوتبول»، أن الاتحاد الإيطالي طلب من «اليويفا» قبل البطولة، ضرورة البحث عن آليات جديدة مبتكرة، تضمن وصول التذاكر إلى الجماهير الحقيقية للفرق والمنتخبات بشكل عادل، بما فيها منح الاتحادات الوطنية حرية بيع التذاكر على جماهير دولها فقط.

فيما نشبت أزمة في أروقة «اليويفا» بسبب تمكن جماهير ألبانية كبيرة من الدخول إلى المدرجات، في الوقت الذي تم منع جماهير إيطالية، بـ «حجة» عدم وجود أماكن وامتلاء الملعب.

وقالت كمبانلي «في حياتي المهنية التي تصل إلى 30 عاماً، لم أر مباراة في بطولة كبرى، يحضرها جمهور فريق، ويملأ الملعب، مقابل قلة الفريق المنافس، ما حدث في مباراة ألبانيا يمكن وصفه بأنه بمثابة سخرية ضد تنظيم البطولة من مافيا السوق السوداء».

ومن جانبه، أكد إيرفين باكو المذيع والصحفي براديو تيرانا الشهير في ألبانيا، أن الحضور الكثيف لجماهير ألبانيا كان معروفًا قبل فترة ومتوقعاً، حيث قام رجال أعمال ألبان في مختلف دول أوروبا، بالإضافة إلى الألبان الموجودين في ألمانيا وعددهم كبير للغاية، بخلاف من حضر من بلادنا نفسها، بشراء التذاكر الخاصة بمباريات المنتخب في دور المجموعات، لأنها المشاركة الثانية لنا، وكل ألباني يريد أن يفخر بفريقه، بغض النظر عن عدم ترشيحه للصعود، وكل مباراة بالنسبة للشعب الألباني، بمثابة نهائي بطولة ولها طعم خاص، لذلك سيكون الحضور أشد في المباريات المقبلة.

وقال «نعتذر لجماهير إيطاليا، لكن المعروف لكل المتابعين لملف حضور الجماهير لمباريات «اليورو»، أننا قمنا بشراء كل التذاكر المتاحة والمضمونة، سواء في السوق السوداء من مشجعين ألمان، أو حتى من بعض الجماهير الإيطالية التي باعت التذكرة لجماهير ألبانيا بـ 10 أضعاف سعرها، ربما أكثر، وهو أمر أراه منطقياً ولا يغضب أحداً».

وعلى الجانب الآخر، شهدت المباراة نفسها تحطيم بعض الأرقام القياسية، حيث أصبح هدف نديم بيرامي لاعب ألبانيا، والذي سجله في «الثانية 23»، هو أسرع هدف على الإطلاق في تاريخ كأس أمم أوروبا، وكان الرقم القياسي السابق بحوزة الروسي دميتري كيريتشنكو، عندما افتتح التسجيل في مرمى اليونان، بعد 67 ثانية، في 20 يونيو 2004 في البرتغال ضمن كأس أوروبا 2004.