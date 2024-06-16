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الرياضة

بيرامي يرفض سويسرا من أجل ألبانيا

بيرامي يرفض سويسرا من أجل ألبانيا
16 يونيو 2024 14:56

 
معتز الشامي (دورتموند)
أصبح الألباني نديم بيرامي المحترف في ساسولو الإيطالي، بطلاً قومياً لجماهير المنتخب الأحمر، وذلك رغم خسارة فريقه أمام إيطاليا بهدفين مقابل هدف، حيث احتشدت الجماهير الألبانية عقب المباراة تنتظر تحيته، كما احتشدت أمام حافلة المنتخب وشجعت الفريق بأكمله، ولكن بيرامي نال معاملة خاصة تليق بهذا النجم الكبير، الذي رفض تمثيل منتخب سويسرا.
وسجل بيرامي أسرع هدف على الإطلاق في تاريخ «اليورو» بشباك منتخب إيطاليا مع «الثانية 23»، أي قبل الوصول إلى نصف دقيقة من صافرة بداية اللقاء، ليكتب لاعب وسط ألبانيا اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الأرقام القياسية بالبطولة.
والمثير للدهشة أن هدف بيرامي يعد الأول له مع المنتخب الألباني خلال أول مباراة دولية له، ليكسر رقم كيريتشنكو الذي أصبح الآن صاحب ثاني هدف في البطولة، ولعل لأنها المباراة الدولية الأولى والهدف التاريخي المسجل في سجلات «اليورو»، أصبح للاعب مكانة خاصة لدى الجماهير الألبانية.
وتعود القصة إلى بداية بيرامي عندما لعب عام 2015 مع زيوريخ، ثم انتقل بعد عامين إلى جراسهوبرز قبل أن ينتقل بعد عام ونصف العام إلى إمبولي الإيطالي على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر النادي شراء اللاعب الألباني في 2020، مقابل 500 ألف يورو، ثم انتقل بعد ذلك إلى ساسولو الإيطالي على سبيل الإعارة، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء بنهاية 2023.
وعلى المستوى الدولي كان اللاعب يمثل منتخب سويسرا في كافة الفئات العمرية، قبل أن يقرر تمثيل بلده الأم ألبانيا قبل بطولة أمم أوروبا للشباب عام 2021.
وفي تعليقه على قراره بتمثيل المنتخب الألباني، أكد بيرامي أنه فضل اللعب للمنتخب الألباني على المنتخب السويسري، وقال «استمعت إلى قلبي، وشعرت بنفسي أكثر للعب مع ألبانيا».
وشدد في تصريحات للصحفيين عقب المباراة، على سعادته بتسجيل أسرع هدف في تاريخ «اليورو»، ولكنه كان يأمل في مساعدة فريقه للفوز أو حتى التعادل، ووعد الجماهير بالقتال في جميع المباريات لتحقيق نتيجة إيجابية تسعدهم.

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