مشجع «القلب المقسوم»!



دورتموند (الاتحاد)

لفت مشجع جلس وسط جماهير ألبانيا، الأنظار في مباراتها أمام إيطاليا على ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند، وذلك بعدما ارتدى قميصاً «مزدوج» نصفه عبارة عن قميص إيطاليا ممزوج بنصف آخر لقميص ألبانيا، ولقى تحية كبيرة من جماهير المنتخبين في الملعب، وبدا سعيداً لفوز إيطاليا بنهاية المباراة، كما احتفل بشدة لهدف ألبانيا الأول في بداية اللقاء.

وعن سر التفاعل الغريب مع المباراة، قال إيمليانو في تصريحات لـ «الاتحاد»، إنه من أصول ألبانية، لكنه يحمل الجنسية الإيطالية هو ووالديه، حيث جاء إلى إيطاليا مهاجراً، وهو بعمر 3 أشهر فقط، لذلك يحب المنتخبين، إيطاليا بلده الذي تربى فيه ويحمل جنسيته، وألبانيا بلده الأصلي وأصول والديه.

وأشار إيمليانو إلى أن جماهير إيطاليا وألبانيا على حد سواء وجهوا له التحية قبل وخلال المباراة، وأشاد بالأجواء الجماهيرية للمباراة التي شهدت مشاركة جماهير ألبانيا للجماهير الإيطالية القليلة التي حضرت مقاعدها، من دون أن تحدث أي مشاكل أو مشادات من أي نوع، وهو ما يعكس أهمية مباريات كرة القدم التي تجمع المشجعين ولا تفرقهم.