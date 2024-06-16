الأحد 16 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوج الفائزين

بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوج الفائزين
16 يونيو 2024 15:49


الظفرة (وام)
اختتمت منافسات بطولة حمدان بن زايد للرماية «بندقية سكتون 0.22» في نسختها الرابعة لفئتي الرجال والناشئين التي نظمها نادي الظفرة للرماية بمقره في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.
وفاز الرامي محمد صالح صليح المنهالي بلقب منافسات فئة الرجال، كما أحرز الرامي سعيد خميس سعيد المقبالي لقب فئة الناشئين.
وتوج ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الفائزين، بحضور محمد علي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وسالم سعيد السبوسي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، وخلفان بطي سالم القبيسي، مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب - الظفرة، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي.
وشهدت منافسات بطولة الرجال التي انطلقت بالدور التمهيدي في الأول من مايو الماضي، مشاركة 671 رامياً، بينما شارك 76 رامياً في فئة الناشئين.
وحصد سعيد أحمد سعيد الكعبي المركز الثاني، ونايف سعيد نايف الكثيري المركز الثالث، في فئة الرجال، بينما نال محمد علي صالح حريز المنهالي، المركز الثاني، وصفيان صالح صفيان المنهالي، المركز الثالث، في فئة الناشئين.
وتوجه رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته ودعمه اللامحدود وتشجيعه لإقامة منافسات وفعاليات الرماية للفئات المختلفة، ما كان له أثر كبير في نجاح البطولة في جميع النسخ الماضية، وصولاً إلى محطتها الرابعة.
وأعرب السبوسي عن شكره لمجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على حرصه وتوجيهاته لدعم الخطط الداعمة لتطوير الأندية الرياضية، وتحقيق استدامة برامجها وأنشطتها.
وأثنى على متابعة ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للبرامج والأنشطة، وتوفير متطلبات تميزها ونجاحها. 

أخبار ذات صلة
تنبيه من شرطة أبوظبي
13.8 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال الربع الأول
الإمارات
منطقة الظفرة
أبوظبي
الرماية
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
وفاة 14 أردنياً وفقدان 17 آخرين خلال أداء مناسك الحج
الأخبار العالمية
وفاة 14 أردنياً وفقدان 17 آخرين خلال أداء مناسك الحج
اليوم 16:07
تاولانت يسجل الحضور الأول لـ«أدنوك للمحترفين» في «اليورو»
الرياضة
تاولانت يسجل الحضور الأول لـ«أدنوك للمحترفين» في «اليورو»
اليوم 15:51
بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوج الفائزين
الرياضة
بطولة حمدان بن زايد للرماية تتوج الفائزين
اليوم 15:49
مشجع «القلب المقسوم»!
الرياضة
مشجع «القلب المقسوم»!
اليوم 15:24
خولة السويدي تهنئ القيادة الحكيمة بحلول عيد الأضحى المبارك
علوم الدار
خولة السويدي تهنئ القيادة الحكيمة بحلول عيد الأضحى المبارك
اليوم 15:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©