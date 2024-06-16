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الرياضة

تاولانت يسجل الحضور الأول لـ«أدنوك للمحترفين» في «اليورو»

تاولانت يسجل الحضور الأول لـ«أدنوك للمحترفين» في «اليورو»
16 يونيو 2024 15:51

 
مراد المصري (أبوظبي)
دشن تاولانت سيفيري لاعب بني ياس، الحضور الأول لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، في بطولة أمم أوروبا 2024، المقامة حالياً في ألمانيا، بعدما شارك رفقة منتخب بلاده ألبانيا في اللقاء الذي خسره أمام إيطاليا 1-2، في انطلاق مباريات المجموعة الثانية.
وتواجد نجم «السماوي» في التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده، وخاض 70 دقيقة، ورغم أنه لم يسجل أو يصنع أهداف، إلا أنه قدم أداءً جيداً، وقطع مسافة 7 كلم، وبلغت دقة تمريراته 60%، بتسع من 15 تمريرة، إلى جانب استحواذه على الكرة 23 مرة، فيما تعرض لخطأ واحد من المنافس، مقابل ارتكابه خطأ واحداً فقط.
يذكر أن اللاعب كان هداف بني ياس في «دوري أدنوك للمحترفين»، في الموسم الماضي، برصيد 11 هدفاً، وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليكون إجمالي مساهماته 16 هدفاً.

 

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