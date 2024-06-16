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الرياضة

دي مينور.. «9 من 17»

دي مينور.. «9 من 17»
16 يونيو 2024 17:55

 
أمستردام (أ ف ب)
تُوج الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف تاسعاً عالمياً، بلقبه الثاني هذا الموسم بفوزه على الأميركي سيباستيان كوردا 6-2 و6-4 في المباراة النهائية لدورة سيرتوخيمبوس الهولندية للتنس، المقامة على ملاعب عشبية تحضيراً لبطولة ويمبلدون الإنجليزية.
وحسم الأسترالي المصنف أول في دورة الـ250 نقطة في ساعة و34 دقيقة، ليضيف اللقب إلى الذي أحرزه في مارس في دورة أكابولكو المكسيكية، رافعاً رصيده الإجمالي إلى تسعة ألقاب من أصل 17 مباراة نهائية في مسيرته.
وبإحرازه اللقب، ضمن ابن الـ25 عاماً الصعود في تصنيف رابطة المحترفين «أيه تي بي» إلى المركز السابع في أفضل تصنيف خلال مسيرته، فيما فشل كوردا «23 عاماً» في نيل لقبه الثاني بعد الذي توج به عام 2021 في دورة بارما الإيطالية، من أصل سبع مباريات نهائية.

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