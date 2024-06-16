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الرياضة

إيجور وآلان ماركيز يتأهبان للظهور بقميص «بوتافوجو»

إيجور وآلان ماركيز يتأهبان للظهور بقميص «بوتافوجو»
16 يونيو 2024 18:18

 
معتصم عبدالله (دبي)

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يتأهب الثنائي إيجور جيسوس النجم السابق لشباب الأهلي، والبرازيلي آلان ماركيز لاعب وسط الوحدة، إلى الظهور الأول بقميص ناديهما الجديد «بوتافوجو البرازيلي» في غضون أيام، على الرغم من حالة الجدل التي تسود جماهير أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، بشأن الوجهة المحلية الجديدة للثنائي، حال عودتهما المرتقبة.
وربطت تقارير صحفية البرازيلي آلان ماركيز «33 عاماً»، والذي خاض موسمين على التوالي بقميص الوحدة، قبل نهاية مشواره مع «العنابي» بختام موسم 2023- 2024، بالانتقال إلى النصر ضمن صفقات «الميركاتو الصيفي» للموسم الجديد 2024- 2025.
في المقابل، لم يتحدد مصير المهاجم إيجور جيسوس «23 عاماً»، والذي خاض بدوره 4 مواسم بقميص شباب الأهلي بداية من 2020-2021، وحتى نهاية الموسم الحالي 2023- 2024.
وكشفت وسائل إعلام برازيلية، عن تأهب بوتافوجو عن قرب انطلاق مشوار الثنائي آلان ماركيز وإيجور جيسوس في رحلتهما الجديدة مع ناديهما الحالي، بالتزامن مع بدء سريان عقودهما اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.
وتوقعت صحيفة جلوبو البرازيلية، أن يدشن اللاعبان مشوارهما، قبل سريان فترة التعاقد، من خلال الانضمام إلى تدريبات الفريق، في معقله «إيباسكو لونير»، اعتباراً من 24 يونيو الجاري، عطفاً على وصولهما حالياً إلى البرازيل.
وانخرط آلان ماركيز المرشح للانضمام إلى «العميد»، والذي أمضى الأيام الأولى من إجازته في نابولي الإيطالية، في تدريبات فردية، فور وصوله إلى مدينة ريودي جانيرو، تركز على التوازن وتقوية العضلات تحت إشراف مدربه الشخصي والمعد البدني مارلون مونيز، فضلاً عن مشاركته أصدقائه دييجو سوزا وفيليبي باستوس تدريبات على الشاطئ.
بدوره، نشر إيجور جيسوس الموجود حالياً في البرازيل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، لقطات من تدريباته الفردية، استعداداً للموسم الجديد، وسط تكهنات بعودته مجدداً للعب في «دوري أدنوك للمحترفين».

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الوحدة
بوتافوجو
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