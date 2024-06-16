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الرياضة

«مراد ياس» بطل ديربي الخيول العربية بفرنسا

«مراد ياس» بطل ديربي الخيول العربية بفرنسا
16 يونيو 2024 19:04

 
عصام السيد (أبوظبي)
قدم المهر «مراد» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عرضاً باهراً أظهر فيه مهاراته الفائقة، لاعتلاء منصة التتويج في سباق ديربي قطر ـ دو بور سانج، للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، البالغ إجمالي جوائزه المالية 150 ألف يور، والذي جري بمضمار شانتييه الفرنسي عصر أمس، وخصص للجياد في سن أربع سنوات فقط لمسافة 2000 متر.
وتمكن المهر «مراد» المنحدر من نسل «ثاكف» والفرس «جابرة» ابنة الأسطورة «العنود»، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة أورتيز منزابل، من التفوق بفارق عنق عن «إكسترا تايم» لجاي نيفنس، بإشراف دي موريسون، وقيادة مايكل بارزلونا، ومسجلاً زمناً 2:10:51 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث، بفارق 3 أطوال عن الثنائي المهر «لوسيل» للشقب ريسنج، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة كريستوف سوميلون.
وحقق المهر «مراد» البالغ من العمر أربع سنوات، ما كان يصبو له، والآمال المعقودة عليه، بعد أن بدأ تاريخه بالفوز بسباق مبتدئة لمسافة 1400 متر، بمضمار تولوز في العام الماضي، متفوقاً بفارق 4.5 طول في سباق «بري جياد» ومسجلاً زمناً 1:37:90 دقيقة.
وفي بداية هذا العام حل «مراد» في المركز الثاني، بفارق نصف طول في سباق كأس الوثبة ـ بري دجوارس لمسافة 1400 متر، قبل أن يذهب للفوز بسباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ـ بري دورمان للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر، بمضمار لاتست دو بوش، وجاء فوزه بفارق 3.5 طول، ومسجلاً 2:11:00 دقيقة.

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