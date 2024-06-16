«البديل» ينقذ هولندا من «اللمسة الأولى»!



هامبورج (أ ف ب)



منح البديل فاوت فيخهورست بعد دقائق من نزوله منتخب هولندا الفوز على بولندا 2-1، على ملعب فولكسبارك في هامبورج، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً منتخبي فرنسا والنمسا.

وجاء هدف فيخهورست من أول لمسة له، عندما استثمر كرة عرضية ليتابعها بيسراه داخل الشباك (83).

وافتتح المنتخب البولندي التسجيل بواسطة أدم بوكسا (16)، قبل أن تعادل هولندا عن طريق كودي خاكبو (29).

ويغيب عن صفوف هولندا، الفائزة باللقب مرة واحدة عام 1988 على الأرض الألمانية أيضاً، في هذه البطولة صانع ألعاب برشلونة المؤثر فرنكي دي يونج الذي لم يتعاف تماماً من إصابة في كاحله، فحل بدلاً منه في التشكيلة الأساسية ضد بولندا تيجاني رايندرس.

وقرر مدرب هولندا رونالد كومان، إشراك مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ممفيس ديباي في مركز رأس الحربة يساعده على الجناحين تشافي سيمونز المعار إلى لايبزج الألماني من باريس سان جيرمان الفرنسي، وخاكبو من ليفربول الإنجليزي.

في المقابل، غاب هداف بولندا وبرشلونة الإسباني روبرت ليفاندوفسكي بداعي إصابة في فخذه تعرض لها في المباراة الاستعدادية الأخيرة ضد تركيا، لكنه سيعود على الأرجح للمباراة الثانية كما أعلن مدربه، فحل بدلا منه أدم بوكسا.

كانت السيطرة هولندية في مطلع المباراة، واطلق خاكبو كرة زاحفة ماكرة ارتمى عليها حارس يوفنتوس الإيطالي المخضرم شتشيزني وأبعدها ببراعة (2)، ثم أضاع رايندرس فرصة أخرى عندما وصلته الكرة عند نقطة الجزاء، سددها بجانب القائم (9).

وخلافاً لمجريات اللعب، نجح المنتخب البولندي في افتتاح التسجيل، عندما استغل بوكسا ركلة ركنية ليرتقي بين فيرجيل فان دايك ودنزل دمفريس ويحولها برأسه بعيداً عن متناول الحارس بارت فيربروخن (16).

وكاد المنتخب الهولندي يدرك التعادل بعد 4 دقائق، عندما أطلق فان دايك كرة «على الطاير» تصدى لها الحارس البولندي ببراعة (20)، ثم مرر تشافي سيمونز كرة متقنة باتجاه ديباي، لكن الأخير سددها عالياً (22).

وبعد محاولات عدة غير موفقة، نجح المنتخب البرتقالي في إدراك التعادل عن جدارة، عندما أطلق خاكبو كرة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بالمدافع يان بدناريك، وخدعت حارسه (29).

والهدف هو العاشر لخاكبو في صفوف منتخب بلاده في 25 مباراة دولية.

وكاد ممفيس يمنح التقدم لهولندا، عندما وصلته كرة طويلة من نايثن أكيه، سيطر عليها داخل المنطقة، واطلقها بمحاذاة القائم في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب البولندي كثيراً، بعد أن تخلى عن حذره وكان نداً عنيداً لنظيره الهولندي، وكانت أخطر فرصه كرة سددها مدافعه ياكوب كيفيور، لكن فيربروخن كان له بالمرصاد برد فعل سريع (58).

وبعد أن هدأت وتيرة المباراة، جاء الحسم عن طريق فيخهورست قبل نهاية المباراة بسبع دقائق، بعد تمريرة رائعة من أكيه، ليمنح هولندا 3 نقاط ثمينة في مجموعة تضم أيضاً فرنسا المرشحة بقوة لإحراز اللقب، والنمسا التي يرشحها كثر للعب دور الحصان الأسود.