كيربر تعود إلى «العشب»



برلين (د ب أ)



تدخل الألمانية أنجيليك كيربر، المنصفة الأولى عالمياً سابقاً، موسمها المفضل في الملاعب العشبية بالتنس، من دون أهداف محددة في أول عام لها منذ عودتها من إجازة الأمومة.

وقالت كيربر قبل بداية بطولة ألمانيا المفتوحة في برلين: «لا أضغط على نفسي، أرغب فقط في خوض العديد من المباريات، وأن استعيد لياقتي، لا أنظر إلى التصنيف».

وأوضحت اللاعبة الفائزة بلقب بطولة ويمبلدون عام 2018، أنها استغرقت عدة أشهر لاستعادة إيقاع لعبها، مضيفة أنها تدربت على السجاد وتدربت مرتين على العشب في برلين قبل مباراة يوم الثلاثاء أمام التشيكية ليندا نوسكوفا.

وتعد بطولة برلين المفتوحة، والتي تقام بين بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، بمثابة فرصة لكيربر، حيث تتواجد ثماني لاعبات من أصل أول عشر لاعبات بالتصنيف في البطولة.

وقالت كيربر: «ستكون مباريات حماسية، واليوم ليس مهماً، ومن الصعب تحديد هوية المرشحة الأوفر حظا للفوز».

ولن تشارك البولنية إيجا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً، في البطولة بألمانيا، حيث فضلت الراحة عقب فوزها ببطولة فرنسا المفتوحة.

كما قالت كيربر أنه عقب نهاية بطولة ويمبلدون، تتوقع أن تشارك في منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وذلك بفضل مركزها في التصنيف.

وأضافت كيربر التي خرجت من بطولة فرنسا المفتوح (رولان جاروس) من الدور الأول: «الأمور لم تسر كما توقعت في بطولة فرنسا المفتوحة، لا زال هناك فرصة في باريس هذا العام».