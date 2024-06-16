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الرياضة

فيراري بطل «لومان 24»

فيراري بطل «لومان 24»
16 يونيو 2024 20:00

 
لومان (أ ف ب)

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أحرز فريق فيراري سباق التحمل الفرنسي الشهير «لومان 24» للمرة الثانية توالياً والثانية عشرة في تاريخ الشركة الإيطالية العريقة، وذلك بعدما تجاوزت السيارة رقم 50 خط نهاية النسخة الثانية والتسعين في الصدارة مع السائق الدنماركي نيكلاس نيلسن.
وتناوب على قيادة فيراري إلى الاحتفاظ باللقب نيلسن والإيطالي أنتونيو فووكو والإسباني ميجيل مولينا، فيما جاءت سيارة تويوتا رقم 7 في المركز الثاني، وسيارة فيراري رقم 51 التي توجت باللقب العام الماضي، في المركز الثالث.
وبعدما كانت أول المنطلقين في السباق الذي دام لـ24 ساعة و311 لفة بمسافة إجمالية قدرها 4238 كلم، اكتفت سيارة بورشه رقم 6 بالمركز الرابع أمام سيارة تويوتا رقم 8.
وكان السباق الذي أقيم في أجواء مناخية صعبة، مثيراً جداً إذ أنهته تسع سيارات ضمن اللفة ذاتها، ممثلة أربع شركات مصنعة من أصل تسع كانت على خط البداية قبل 24 ساعة.
ولعبت سيارة الأمان التي دخلت إلى الحلبة ليل السبت وصبيحة الأحد بسبب الأمطار أو الحوادث، دوراً في تقليص الفوارق بين السيارات وأطلقت السباق من نقطة الصفر بعد كل خروج لها من المسار.
ولا تزال الشركة الألمانية العريقة بورشه في الصدارة من حيث عدد ألقاب السباق التاريخي، بـ19 فوزاً أمام مواطنتها أودي (13) وفيراري (12) وجاجوار (7).

إيطاليا
فيراري
ألمانيا
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