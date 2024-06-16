كومان: أهدرنا التقدم برباعية بعد ساعة!

هامبورج (أ ف ب)



رأى مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان، أن فريقه كان يستحق التقدم 4-1 على نظيره البولندي، بعد ساعة على بداية اللقاء الذي انتهى لمصلحة «البرتقالي» 2-1 الأحد وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أوروبا المقامة في ألمانيا.

وتقدمت بولندا في الدقيقة 16 خلافاً لمجريات اللعب، إثر ركلة ركنية، ثم عادل كودي خاكبو في الدقيقة 29، قبل أن يفرض فاوت فيخهورست نفسه بطل اللقاء بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 83 بعد دقيقتين و18 ثانية على دخوله بدلاً من ممفيس ديباي.

وكان كومان سعيداً بأداء المنتخب الهولندي الذي بقي من دون هزيمة للمباراة العاشرة توالياً في دور المجموعات في بطولة كبرى منذ خسارته مبارياته الثلاث في كأس أوروبا 2012 (فاز بتسعة وتعادل في مباراة خلال هذه السلسلة الممتدة من مونديال 2014 وكأس أوروبا صيف 2021 ومونديال 2022).

وقال كومان «كان بإمكاننا التقدم 4-1 بعد ساعة، لعبنا بشكل جيد جداً لكننا لم نتمكن من إنهاء الفرص»، مع الإقرار أنه «كان بإمكان المنتخب البولندي التسجيل أيضاً لكننا كنا محظوظين وسجلنا الهدف الثاني» عبر البديل «السوبر» فيخهورست الذي «شكل قيمة مضافة» للفريق وفق مدربه.

وتابع «يملك أسلوبه الخاص في تصرفه (داخل الملعب) وهذا ما كنا بحاجة إليه»، مضيفاً «نملك قدرات جيدة والفريق أدى جيداً، لعب كودي خاكبو جيداً، إنه خطير ويجب أن نوصل إليه الكرة بشكل أكبر».

وبدوره، قال خاكبو إن فيخهورست يستحق «العناق» بعد منحه المنتخب الذي غاب عن كأس أوروبا 2016 ثم مونديال 2018، الفوز الثمين في مستهل مشواره، مشيداً بالجمهور الذي كان «أكثر مما كان عليه في قطر (خلال مونديال 2022). هذا أمر رائع، إنهم هنا من أجلنا وتمكنا من تجاوز بعض الأوقات الصعبة بفضل المشجعين».

وسيكون الاختبار التالي لأبطال 1988 بمواجهة فرنسا وصيفة مونديال قطر 2022 الجمعة المقبل.

وتطرق لاعب ليفربول الإنجليزي إلى هذه المواجهة بالقول «ستكون مباراة مختلفة تماماً ضد فرنسا، تتمتع فرنسا بقدرات أكبر من بولندا، يلعبون بأسلوب مختلف والمساحات (في الملعب) ستكون مختلفة، نريد أيضاً الفوز بهذه المباراة، نريد الفوز عليهم وهذا ما نركز عليه».

وبدوره، قال مدرب بولندا ميخال بروبييرش «أولاً، أريد التوجه بالشكر للمشجعين البولنديين، لأولئك الذين كانوا هنا أو الذين تابعوا المباراة عبر شاشات التلفزة، قلت للاعبين إننا لم نستحوذ على الكرة بالشكل المناسب في بعض الفترات، لم نستحوذ على الكرة للوقت الكافي ولم نهاجم بالشكل الكافي، هذا أمر مؤسف لأننا نفعل ذلك عادة».

وشدد «لا يجب أن نستسلم. يجب أن نفعل كل ما بإمكاننا للفوز بالمباراتين المتبقيتين (ضد النمسا ثم فرنسا)، أعتقد أن قوتنا ستزداد مع تقدم البطولة، لعبنا باندفاع كبير وكنا قريبين جداً من منافسينا، كنا منظمين بشكل جيد جداً».