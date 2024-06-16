مدرب أسكتلندا يحتوي «المطرود»!



برلين (د ب أ)

أكد ستيف كلارك مدرب أسكتلندا أنه كان حريصاً على احتواء اللاعب رايان بورتيوس، الذي حصل على بطاقة حمراء خلال الخسارة الثقيلة أمام ألمانيا بنتيجة 1-5 في افتتاح «يورو 2024».

وقال كلارك متحدثاً عن بورتيوس في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «بورتيوس لم يطرد منذ عامين، وكان لاعباً رائعاً منذ منحته الفرصة بالمشاركة أمام أوكرانيا».

وأوضح «لقد طرد في قبرص لأنه منع هدفاً، ولم يمسك المنافس».

وواصل مدرب أسكتلندا «لقد حاول منع هدف محقق أمام ألمانيا، وبالفعل تدخل بشكل قوي، وسعداء لأن جوندوجان لم يتعرض لإصابة قوية».

وواصل كلارك «إن اللاعب محبط بالتأكيد، ولكننا سنساعده، لا تقلقوا بشأن ذلك». وتحدث مدرب أسكتلندا عن أسباب الخسارة الثقيلة أمام ألمانيا، قائلاً «لقد تحدثت مع اللاعبين، وأدركت خطأي، ولكن أعتقد أنهم فهموا تعليماتي بشكل خاطئ».

واستطرد «يجب أن يتسم اللاعبون بالمرونة، فالمباريات قوية وسريعة، وبالطبع يدركون أنهم خذلوا الجميع، ويشعرون بخيبة أمل، لكنهم يعروفون أن عليهم الاستعداد بكل قوة للمباراة القادمة، لأن الخسارة واردة في كرة القدم».

وتابع كلارك «لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء أمام ألمانيا، وعلينا تصحيحها في المباراة القادمة».

وختم تصريحاته بالقول «بإمكاني انتقاد نفسي، ربما قدمت الكثير من المعلومات التي أربكت اللاعبين نسبياً، وعملنا على تصحيح ذلك، وأتمنى أن نقدم أداءً مختلفاً في المباراة الثانية».