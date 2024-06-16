«الإمارات للدراجات» يكرر التفوق في «طواف سويسرا»

أبوظبي (الاتحاد)

من جديد، أثبت آدم ييتس وجواو ألميدا، دراجا فريق الإمارات، براعتهما وقوتهما في «طواف سويسرا»، حيث جاءا في المركزين الأول والثاني، ضمن المرحلة الجبلية الأخيرة للسباق الذي أقيم في فيلار سور أولون. وشهدت المرحلة الممتدة لمسافة 118 كم طرق صاعدة، بمسافة تبلغ 2978 متراً، استفاد منها فريق الإمارات، حيث وضع ديل تورو وكريستن خطة جيدة للدفاع عن القميص الأصفر.

ومع اقتراب ختام السباق قبل 4 كيلومترات من خط النهاية، انطلق جواو ألميدا أولاً، مع ييتس الذي قام بصد المجموعة، ومواصلة صدارة المشهد في السباق خلال الأسبوع الحالي، قبل أن يعبر «الثنائي» خط النهاية معاً، ويحتفلان بانتصار رائع آخر في الطواف.

وقال ييتس: «عندما انطلقنا بعيداً في نهاية السباق، تساءلنا ما يجب علينا فعله، وسألته إذا كان بإمكاني الفوز بالمرحلة، ووافق على الفور، وهذا يُظهر الشخصية التي يملكها ويتمتع بمستوى رائع، لدرجة أنه يمكنه الفوز بنفسه بسهولة، ومن الرائع أن تتمتع بهذه الصفات، ليس فقط دراجاً ولكن فرداً أيضاً، ولهذا يستحق الإشادة والتقدير.

من وجهة نظري أعتقد أنه يتقدم عليّ بدقيقة كاملة تقريباً في سباق ختام السباق، وأعتقد أنه أظهر في الأيام الأخيرة قوته، وعندما يضع خطته يمكنه التفوق وانتزاع الفوز والصدارة».