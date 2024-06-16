الإثنين 17 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» يكرر التفوق في «طواف سويسرا»

«الإمارات للدراجات» يكرر التفوق في «طواف سويسرا»
17 يونيو 2024 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الكرملين: بوتين لا يستبعد المحادثات مع كييف بضمانات
بيرامي يرفض سويسرا من أجل ألبانيا

من جديد، أثبت آدم ييتس وجواو ألميدا، دراجا فريق الإمارات، براعتهما وقوتهما في «طواف سويسرا»، حيث جاءا في المركزين الأول والثاني، ضمن المرحلة الجبلية الأخيرة للسباق الذي أقيم في فيلار سور أولون. وشهدت المرحلة الممتدة لمسافة 118 كم طرق صاعدة، بمسافة تبلغ 2978 متراً، استفاد منها فريق الإمارات، حيث وضع ديل تورو وكريستن خطة جيدة للدفاع عن القميص الأصفر.
ومع اقتراب ختام السباق قبل 4 كيلومترات من خط النهاية، انطلق جواو ألميدا أولاً، مع ييتس الذي قام بصد المجموعة، ومواصلة صدارة المشهد في السباق خلال الأسبوع الحالي، قبل أن يعبر «الثنائي» خط النهاية معاً، ويحتفلان بانتصار رائع آخر في الطواف.
وقال ييتس: «عندما انطلقنا بعيداً في نهاية السباق، تساءلنا ما يجب علينا فعله، وسألته إذا كان بإمكاني الفوز بالمرحلة، ووافق على الفور، وهذا يُظهر الشخصية التي يملكها ويتمتع بمستوى رائع، لدرجة أنه يمكنه الفوز بنفسه بسهولة، ومن الرائع أن تتمتع بهذه الصفات، ليس فقط دراجاً ولكن فرداً أيضاً، ولهذا يستحق الإشادة والتقدير.
من وجهة نظري أعتقد أنه يتقدم عليّ بدقيقة كاملة تقريباً في سباق ختام السباق، وأعتقد أنه أظهر في الأيام الأخيرة قوته، وعندما يضع خطته يمكنه التفوق وانتزاع الفوز والصدارة».

طواف سويسرا للدراجات الهوائية
فريق الإمارات للدراجات
سويسرا
آخر الأخبار
السعودية قدمت أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق ويشرعون برمي «الجمرات»
17 يونيو 2024
طفلة تجلس على أنقاض منزل مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يعلن وقفاً جزئياً للقتال في جنوب غزة
17 يونيو 2024
استطلاعات الرأي تظهر تقدم ترامب في الولايات المتأرجحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رغم الأزمات القضائية.. فرص ترامب قائمة في العودة إلى البيت الأبيض
17 يونيو 2024
فلسطينيون في موقع تعرض لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر: استمرار الاتصالات المكثفة للوصول إلى اتفاق هدنة في⁧ غزة
17 يونيو 2024
ممارسات «الحوثي» فاقمت أزمة الاقتصاد اليمني وزادت أوجاعه (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسي» اليمني: ماضون في «الحزم الاقتصادي» ضد ممارسات الحوثيين
17 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©