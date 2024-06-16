سلوفينيا تفرض «التعادل المر» على الدنمارك



شتوتجارت (أ ف ب)



فرض المنتخب السلوفيني تعادلاً مريراً على نظيره الدنماركي 1-1 ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم في شتوتجارت.

وافتتح النجم المخضرم كريستيان إريكسن التسجيل للدنمارك (17)، قبل أن يدرك إريك يانجا التعادل للسلوفينيين (77).

وبدأ المنتخب الدنماركي، المتوج باللقب عام 1992، والذي تعرّض لخيبة أمل كبيرة بخروجه من الدور الأول لكأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يعاني الأمرَين في التصفيات القارية، المباراة بقوة وبسط هيمنته على مجرياتها بشكل كامل، ولامست نسبة استحواذه على الكرة الـ 70 في المئة.

ومع أنّهم سيطروا على الكرة من خلال التمرير القصير في وسط الملعب، إلا أن الدنماركيين عانوا في ربع الساعة الأول من أجل الوصول إلى المرمى السلوفيني. لكنّ الأمر تغيّر في غضون دقائق معدودة، بعد أن وصلت الكرة إلى يوناس ويند داخل المنطقة، قبل أن يحولها بكعب قدمه الخلفية إلى إريكسن الذي استقبلها بصدره، قبل أن يسددها بلمسة واحدة على يمين حارس أتلتيكو مدريد الإسباني يان أوبلاك (17).

سطّر ذلك الهدف الأول لإريكسن بعد 1100 يوم من أزمته القلبية التي كادت أن تودي بحياته، والتي عانى منها في المواجهة الافتتاحية لكأس أوروبا 2021 أمام فنلندا، علماً بأنّ المنتخب الاسكندينافي عاد وبلغ نصف النهائي، قبل أن يخسر أمام إنجلترا في لندن بعد التمديد.

وكاد إريكسن يعزّز تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول من تمريرة أيضاً لويند، لكنّ كرته مرّت فوق العارضة (44).

وأرسل المنتخب السلوفيني العائد للمشاركة في المسابقة القارية بعد غياب لـ 24 عاماً وفي ثاني مشاركة له على الإطلاق، مؤشراً مبكراً في بداية الشوط الثاني حول رغبته بالعودة إلى اللقاء، وكادت كرة عرضية أن تشكّل خطورة، قبل أن يبعدها المدافع يانيك فيسترجارد في اللحظة الأخيرة من أمام المهاجم أندراج شبورار (51).

وتكرر محاولات السلوفينيين بعد دقيقتين من كرة عالية نحو المنطقة، لكنّ أياً من المهاجمين لم يتمكن من الوصول إليها في الوقت المناسب (53).

وتسارعت وتيرة المباراة في منتصف الشوط الثاني، وحصل المنتخب الدنماركي على فرصة كبيرة للتعزيز، بعدما انفرد راسموس هويلوند بالحارس أوبلاك، إلا أن الأخير كان في المرصاد (63).

ومع انتقال الأفضلية للجانب السلوفيني، أضاع مهاجم لايبزج الألماني بنجامين شيشكو فرصة ذهبية من تسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة ارتدت من القائم (76).

وأثمر أخيراً الضغط السلوفيني هدف التعادل من تسديدة مقوّسة للمدافع يانجا ارتدت من مدافع دنماركي خادعة الحارس كاسبر شمايكل (77).

ويخوض المنتخب الدنماركي مباراته الثانية بمواجهة إنجلترا وصيفة «يورو 2020» الخميس، بينما تلعب سلوفينيا أمام صربيا في اليوم ذاته.