«اليويفا» يفتح تحقيقاً تأديبياً ضد ألبانيا

دورتموند (د ب أ)



بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الألباني، فيما يتعلق بسلوكيات الجماهير خلال مواجهة إيطاليا في بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

وأشار «اليويفا» في بيان رسمي إلى أن الاتهامات الموجهة لجماهير ألبانيا تشمل إلقاء أشياء وإشعال الألعاب النارية واقتحام الملعب، إضافة إلى رسائل استفزازية في المدرجات.

وأشعلت جماهير ألبانيا قنبلة دخان خلال المباراة التي انتهت بفوز إيطاليا بنتيجة 2-1 مساء أمس السبت في دورتموند، واقتحم مشجع أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة، كما رفعت أعلام ألبانيا العظمى المحظورة في المدرجات.

وقال «اليويفا» إن لجنة التأديب والانضباط ستتخذ قراراً بشأن هذه التجاوزات في وقت لاحق.