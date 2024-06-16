الإثنين 17 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«اليويفا» يفتح تحقيقاً تأديبياً ضد ألبانيا

«اليويفا» يفتح تحقيقاً تأديبياً ضد ألبانيا
16 يونيو 2024 23:23

دورتموند (د ب أ)

أخبار ذات صلة
إنجلترا وصربيا.. «الغرق في الدماء»!
إطلاق النار في «اليورو»!


بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الألباني، فيما يتعلق بسلوكيات الجماهير خلال مواجهة إيطاليا في بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.
وأشار «اليويفا» في بيان رسمي إلى أن الاتهامات الموجهة لجماهير ألبانيا تشمل إلقاء أشياء وإشعال الألعاب النارية واقتحام الملعب، إضافة إلى رسائل استفزازية في المدرجات.
وأشعلت جماهير ألبانيا قنبلة دخان خلال المباراة التي انتهت بفوز إيطاليا بنتيجة 2-1 مساء أمس السبت في دورتموند، واقتحم مشجع أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة، كما رفعت أعلام ألبانيا العظمى المحظورة في المدرجات.
وقال «اليويفا» إن لجنة التأديب والانضباط ستتخذ قراراً بشأن هذه التجاوزات في وقت لاحق.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
إيطاليا
ألبانيا
ألمانيا
اليويفا
آخر الأخبار
السعودية قدمت أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق ويشرعون برمي «الجمرات»
17 يونيو 2024
طفلة تجلس على أنقاض منزل مدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يعلن وقفاً جزئياً للقتال في جنوب غزة
17 يونيو 2024
استطلاعات الرأي تظهر تقدم ترامب في الولايات المتأرجحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
رغم الأزمات القضائية.. فرص ترامب قائمة في العودة إلى البيت الأبيض
17 يونيو 2024
فلسطينيون في موقع تعرض لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر: استمرار الاتصالات المكثفة للوصول إلى اتفاق هدنة في⁧ غزة
17 يونيو 2024
ممارسات «الحوثي» فاقمت أزمة الاقتصاد اليمني وزادت أوجاعه (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الرئاسي» اليمني: ماضون في «الحزم الاقتصادي» ضد ممارسات الحوثيين
17 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©