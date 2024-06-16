إطلاق النار في «اليورو»!



هامبورج (أ ف ب)



أعلنت السلطات الألمانية أن الشرطة أطلقت النار على رجل هدّد عناصرها بفأس وقنبلة حارقة (مولوتوف) وأصابته بجروح في هامبورج، قبيل انطلاق مباراة ضمن نهائيات كأس أوروبا بكرة القدم التي تستضيفها ألمانيا.

وذكرت الشرطة في منشور على منصة «إكس» أنها أطلقت على الأثر «عملية كبرى» في حي سانت باولي في المدينة.

وأفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس بأن المشتبه به رجل ألماني يبلغ 39 عاماً.

ووفق متحدّث باسم الشرطة، لا مؤشرات تدل على أن الواقعة مرتبطة بالمباراة التي جرت في وقت لاحق الأحد بين هولندا وبولندا.

وأضاف المتحدث أن المهاجم «خرج من حانة حاملاً فأساً وقنبلة مولوتوف وهدّد الشرطة»، مشيراً إلى أن المشتبه به أصيب بالرصاص في ساقه.

وقالت الشرطة على منصة «إكس» أن المشتبه به يتلقى حالياً العلاج الطبي.

ووقع الحادث قرب محطة ريبربان التي تبعد أكثر من كيلومتر من منطقة المشجعين الرسمية في المدينة.

وكانت هامبورج تعج بمشجعي كرة القدم قبل المباراة التي انتهت بفوز هولندا على بولندا بهدفين مقابل هدف.