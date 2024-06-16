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إنجلترا وصربيا.. «الغرق في الدماء»!

إنجلترا وصربيا.. «الغرق في الدماء»!
16 يونيو 2024 23:34

 
برلين (د ب أ)

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تورط المشجعون في أعمال عنف قبل المباراة الأولى لمنتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا 2024 ضد صربيا في جيلسنكيرشن. وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة في شارع جانبي، شهدت تبادل إلقاء الطاولات والكراسي والزجاجات قبل وصول شرطة مكافحة الشغب.
وأصيب عدد من الأشخاص، بينما نشر مهاجم إنجلترا السابق ستان كوليمور عبر حسابه على منصة «إكس» صورة لرجل وجهه غارق في الدماء، مشيراً إلى انتشار سيارات الشرطة في جيلسنكيرشن.
وقال متحدث باسم شرطة جيلسنكيرشن لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «نؤكد وقوع مشاجرة بين أشخاص عدة في جنوب المدينة».
وأضاف أن الشرطة موجودة ومنتشرة في الموقع للسيطرة على الوضع، مشيراً «لا يمكننا تأكيد إذا كانت المشاجرة مرتبطة بكرة القدم أو لها علاقة بجنسيات المتورطين فيها».
وذكرت تقارير أخرى ومقاطع فيديو منتشرة لجماهير إنجليزية تهتف بعبارة «10 قاذفات قنابل ألمانية» في تحدٍ لتحذيرات الشرطة الألمانية.

 

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