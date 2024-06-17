بيلينجهام وفيخهورست.. «صدارة المشهد»

جيلزنكيرشن (أ ف ب)

بدأت إنجلترا مسعاها لتعويض ما فاتها «صيف 2021»، حين خسرت النهائي على أرضها أمام إيطاليا بركلات الترجيح، بفوز صعب جداً على صربيا 1-0 بطله جود بيلينجهام في المجموعة الثالثة لكأس أوروبا ألمانيا 2024، فيما قاد البديل فاوت فيخهورست هولندا إلى بداية جيدة، بتسجيله هدف الفوز على بولندا 2-1 في المجموعة الرابعة، بعد أقل من ثلاث دقائق على دخوله.

في جيلزنكيرشن وفي أول مواجهة رسمية بين المنتخبين، حققت إنجلترا التي لا تزال تبحث عن اللقب الكبير الأول منذ تتويجها بطلة لمونديال 1966 على أرضها، المطلوب منها من دون أن ترتقي إلى مستوى ترشيحها لرفع الكأس، ملحقة بصربيا الهزيمة في مباراتها الأولى في البطولة كبلد مستقل أولاً عن يوغوسلافيا ثم عن مونتينيجرو (شاركت للمرة الأخيرة كصربيا ومونتينيجرو عام 2000).

وبتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 13، احتفل بيلينجهام بأفضل طريقة بإنجازه التاريخي كأول لاعب أوروبي يلعب في ثلاث بطولة كبرى قبل احتفال بميلاده الحادي والعشرين (20 عاماً و353 يوماً)، وذلك بعدما شارك سابقاً في كأس أوروبا 2020 ومونديال 2022.

وتصدرت إنجلترا بفارق نقطتين أمام من كل من خصمتها المقبلة الدنمارك وسلوفينيا اللتين تعادلتا 1-1.

وضغط «الأسود الثلاثة» منذ البداية، لكن من دون خطورة على مرمى الحارس بريدراج رايكوفيتش حتى الدقيقة 13، حين ضرب بيلينجهام بكرة رأسية رائعة في الشباك، إثر عرضية من بوكايو ساكا.

وبعد خطأ من ترنت ألكسندر-أرنولد، كاد ألكسندر ميتروفيتش أن يدرك التعادل بتسديدة من مشارف المنطقة، لكن محاولة هداف الهلال السعودي مرت قريبة من القائم الأيسر (20)، ورد ووكر بتوغل في الجهة اليمنى، وتمريرة عرضية مرت من أمام باب المرمى، من دون أن تجد من يتابعها (25).

وباستثناء خسارة صربيا لجهود فيليب كوستيتش بسبب الإصابة (43)، لم تشهد الدقائق المتبقية من الشوط الأول أي شيء يذكر، لتبقى النتيجة على حالها.

ثم بدأت صربيا الثاني بضغط كبير لكن من دون نجاعة أمام مرمى جوردان بيكفورد الذي كاد وزملاؤه أن يتنفسوا الصعداء لو لم يتدخل الحارس الصربي لصد تسديدة بعيدة لألكسندر-أرنولد (56).

وكاد هاري كاين أن يوجه الضربة القاضية للصرب بكرة رأسية لكن رايكوفيتش أنقذ الموقف بمساعدة العارضة (77)، ثم عاد الخطر لينتقل إلى الجهة المقابلة بتسديدة بعيدة من دوشان فلاهوفيتش تألق في صدها بيكفورد (82) الذي وجد بعدها مساعدة من كاين بعدما تدخل هداف بايرن ميونيخ الألماني لاعتراض تسديدة لفيليكو بيرمانتشيفيتش (83).

وفي شتوتجارت، فرضت سلوفينيا تعادلاً مريراً على الدنمارك 1-1، بعدما افتتحت الأخيرة التسجيل عبر كريستيان إريكسن (17)، قبل أن يعادل إريك يانجا (77).

وبدأ المنتخب الدنماركي، المتوج باللقب عام 1992، المباراة بقوة ولامست نسبة استحواذه على الكرة الـ 70 في المئة، إلا أنه عانى للوصول الى المرمى حتى جاء الفرج عندما وصلت الكرة إلى يوناس ويند داخل المنطقة، فحولها بكعب قدمه إلى إريكسن الذي استقبلها بصدره قبل أن يسددها بلمسة واحدة على يمين يان أوبلاك (17).

سطّر ذلك الهدف الأول لإريكسن بعد 1100 يوم من أزمته القلبية التي كادت أن تودي بحياته، والتي عانى منها في المواجهة الافتتاحية لكأس أوروبا 2021 أمام فنلندا، علماً أن المنتخب الأسكندينافي عاد وبلغ نصف النهائي قبل أن يخسر أمام إنجلترا في لندن بعد التمديد.

وقال إريكسن «أعتقد أن قصتي هذه المرة في كأس أوروبا مختلفة عن مشاركتي الماضية، لحسن الحظ أني خضت الكثير من المباريات منذ أن حصل الأمر، شعرت بثقة اللعب مجدداً، وبالتالي أنا سعيد وحسب بالعودة إلى اللعب».

وأرسل المنتخب السلوفيني العائد للمشاركة في المسابقة القارية بعد غياب لـ 24 عاماً، وفي ثاني مشاركة له على الإطلاق، مؤشراً مبكراً في بداية الشوط الثاني حول رغبته بالعودة الى اللقاء.

وبعدما تكررت محاولاتهم، نجح السلوفينيون في إدراك التعادل من تسديدة مقوّسة للمدافع يانجا ارتدت من مدافع دنماركي خادعة الحارس كاسبر شمايكل (77).

وفي هامبورج، منح البديل فاوت فيخهورست بعد دقائق من نزوله منتخب هولندا الفوز على بولندا 2-1 ضمن المجموعة الرابعة التي يلعب فيها «الاثنين» منتخب فرنسا مع نظيره النمساوي.

وجاء هدف فيخهورست من أول لمسة له عندما استثمر كرة عرضية ليتابعها بيسراه داخل الشباك (83)، ليصبح صاحب أسرع هدف لبديل في تاريخ مشاركات هولندا في النهائيات القارية بتسجيله بعد دقيقتين و18 ثانية على دخوله بدلاً من ممفيس ديباي.

وافتتح المنتخب البولندي التسجيل بواسطة أدم بوكسا (16) قبل أن تتعادل هولندا عن طريق كودي خاكبو (29) الذي اختير أفضل لاعب في اللقاء.

وتطرق لاعب ليفربول الإنجليزي إلى المواجهة التالية في المجموعة ضد فرنسا، قائلاً «ستكون مباراة مختلفة تماماً ضد فرنسا، تتمتع فرنسا بقدرات أكبر من بولندا، يلعبون بأسلوب مختلف والمساحات (في الملعب) ستكون مختلفة، نريد أيضاً الفوز بهذه المباراة. نريد الفوز عليهم وهذا ما نركز عليه».

كانت السيطرة هولندية في مطلع المباراة، لكن بولندا فاجأتها بافتتاحها التسجيل عندما استغل بوكسا ركلة ركنية ليرتقي بين فيرجيل فان دايك ودنزل دمفريس ويحولها برأسه بعيداً عن متناول الحارس بارت فيربروخن (16).

وبعد محاولات عدة غير موفقة، نجح المنتخب البرتقالي في إدراك التعادل عن جدارة عندما اطلق خاكبو كرة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بالمدافع يان بدناريك وخدعت حارسه (29).

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب البولندي كثيراً، لكن من دون نجاعة أمام المرمى، ليدفع الثمن قبل النهاية بسبع دقائق، حين نجح فيخهورست في خطف الفوز لبلاده بتمريرة رائعة من نايثن أكيه.