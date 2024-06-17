«زيارة منزلية» تحسم مستقبل تين هاج!



لندن (د ب أ)



كشف إريك تين هاج، أنه تم إبلاغه خلال قضاء إجازته في إسبانيا، أنه سيبقى مدرباً لمانشستر يونايتد.

وصرح تين هاج في مقابلة مع قناة «إن أو إس» الهولندية «لقد زارني مسؤولو النادي أثناء إجازتي في إيبيزا، وفوجئت بهم في منزلي وأخبروني بأنهم يريدون استمراري».

وكان مستقبل تين هاج مع مانشستر يونايتد غامضاً، بعدما أنهى الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي في المركز الثامن، وهو أسوأ مركز للفريق منذ عام 1990، بينما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ليحجز مكانا في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل.

وأضاف تين هاج الذي تولى مسؤولية مانشستر يونايتد في 2022 قادماً من أياكس أمستردام، بعقد يمتد حتى 2025، مع خيار التمديد لموسم آخر «لقد كان موسماً مثيراً ولم يكن مملاً».

وأكد المدرب الهولندي «لقد أبلغني مسؤولو النادي أنهم تفاوضوا بالفعل مع مدربين آخرين، وهذا غير مسموح به في هولندا، لكن الأمور مختلفة في الدوري الإنجليزي».

وختم مدرب مانشستر يونايتد «لقد كانت مشاورات إيجابية، وناقشنا خلالها الكثير من الأمور، والنتيجة أنني مستمر ويتم تمديد تعاقدي، ولا يزال علينا الاتفاق على هذا الموضوع».