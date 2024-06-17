دي بروين: بلجيكا تعلمت من إخفاق «المونديال»



لندن (د ب أ)



أكد كيفن دي بروين، نجم المنتخب البلجيكي، أن الفريق تعلم من إخفاقه في بطولة كأس العالم التي استضافتها قطر عام 2022.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المنتخب البلجيكي خرج من دور المجموعات في مونديال 2022 في قطر، ويدخل بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا بقيادة مدربه دومينيك تيدسكو، الذي كان قد تم تعيينه في فبراير عام 2023 خلفاً لروبرتو مارتينيز.

ويفتتح المنتخب البلجيكي مشواره في البطولة بمواجهة سلوفاكيا في فرانكفورت، ويرى دي بروين، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الفريق جاهز لخوض مباراته الافتتاحية بالبطولة «الاثنين».

وقال في مؤتمر صحفي: «انتهى مونديال قطر، لا يمكننا تغيير الأشياء سواء الإيجابية أو السلبية، لقد كانت خيبة أمل نعم، لكن كان ذلك منذ 18 شهراً».

وأضاف: «يورو 2024 بطولة جديدة ومدرب جديد والفريق تغير كثيراً».

وقال دي بروين: جميعنا هنا للاستمتاع ببداية جيدة في هذه البطولة، يمكننا التركيز على الإيجابيات والسلبيات من الماضي، الفريق جاهز لبداية البطولة».

وقال تيدسكو إن المدافعين يان فيرتونخين وآرثر تيات سيكونان جاهزين للعب، لكنه أشار إلى استمرار غياب المدافع الآخر توماس مونييه، ولن يعود قبل المباراة الثانية للفريق يوم السبت المقبل أمام رومانيا.