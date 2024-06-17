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الرياضة

فيرتونخن وثيات يتخلصان من «الكدمة»

فيرتونخن وثيات يتخلصان من «الكدمة»
17 يونيو 2024 10:21

 
برلين (د ب أ)

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أصبح يان فيرتونخن وآرثر ثيات ثنائي دفاع منتخب بلجيكا جاهزين لمباراة سلوفاكيا «الاثنين»، في المجموعة الخامسة في بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا. وقال المدرب دومينيكو تيديسكو، إن اللاعبين تعافيا من كدمات، بينما سيتواصل غياب توماس مونييه، ولن يكون جاهزاً، إلا بعد المباراة الثانية أمام رومانيا يوم السبت.
وسيلعب منتخب بلجيكا مباراته الأخيرة في دور المجموعات يوم 26 يونيو أمام أوكرانيا، وقال المدرب تيديسكو أنه لا ينوي استدعاء بدلاء.
وبإمكان بلجيكا أن تكون الحصان الأسود، وتفوز باللقب في 14 يوليو المقبل بقيادة نجم الفريق وقائده كيفن دي بروين. كان المنتخب البلجيكي قد فاز ببرونزية كأس العالم 2018.

 

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
بلجيكا
سلوفاكيا
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