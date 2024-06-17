فيرتونخن وثيات يتخلصان من «الكدمة»



برلين (د ب أ)



أصبح يان فيرتونخن وآرثر ثيات ثنائي دفاع منتخب بلجيكا جاهزين لمباراة سلوفاكيا «الاثنين»، في المجموعة الخامسة في بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا. وقال المدرب دومينيكو تيديسكو، إن اللاعبين تعافيا من كدمات، بينما سيتواصل غياب توماس مونييه، ولن يكون جاهزاً، إلا بعد المباراة الثانية أمام رومانيا يوم السبت.

وسيلعب منتخب بلجيكا مباراته الأخيرة في دور المجموعات يوم 26 يونيو أمام أوكرانيا، وقال المدرب تيديسكو أنه لا ينوي استدعاء بدلاء.

وبإمكان بلجيكا أن تكون الحصان الأسود، وتفوز باللقب في 14 يوليو المقبل بقيادة نجم الفريق وقائده كيفن دي بروين. كان المنتخب البلجيكي قد فاز ببرونزية كأس العالم 2018.