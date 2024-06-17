بلدية شتوتجارت تأسف لسوء الملعب!



برلين (د ب أ)



يخوض منتخب سويسرا تدريبه، استعداداً لمباراته القادمة أمام أسكتلندا يوم الأربعاء في بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، في مكان مختلف بمدينة شتوتجارت بسبب سوء أرضية ملعب التدريب الأصلي.

وأشار الاتحاد السويسري لكرة القدم إلى أن الفريق سيتدرب في ملعب نادي شتوتجارت يومي الاثنين والثلاثاء.

وقالت بلدية مدينة شتوتجارت «نأسف بشدة، لأن أرضية الملعب، لم تكن جاهزة لمعسكر التدريب».

وأضافت «رغم الجهود المكثفة التي بذلها عمال صيانة الملاعب في المدينة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، لم يكن من الممكن تجهيز الملعب بشكل كافٍ».

وأشار البيان إلى أن البحث عن ملعب جديد بالقرب من ستاد شتوتجارت كيكرز الخاص بالفريق المنتمي لدوري الدرجة الرابعة، لم ينجح حتى الآن، ومن المنتظر صدور القرار يوم الاثنين.

ويأمل منتخب سويسرا في العودة إلى مقر تدريبه اعتبارا من يوم الخميس في انتظار تغيير أرضية الملعب استعداداً لمباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام ألمانيا يوم الأحد، علماً بأن منتخب سويسرا فاز في مباراته الأولى أمام المجر بنتيجة 3-1.