كانسيلو: «كورونا» لا يزال مؤثراً!



هارزفينكل (رويترز)



قال المدافع البرتغالي جواو كانسيلو، إنه يتطلع لتعويض الفرصة الضائعة، بعد غيابه عن بطولة أوروبا لكرة القدم الماضية، عندما تستهل بلاده مشوارها في نسخة 2024 بألمانيا يوم الثلاثاء.

واستبعد كانسيلو قبل بطولة أوروبا 2020 مباشرة بعد إصابته بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي قال، إنه لا يزال يؤثر عليه.

وقال في مؤتمر صحفي «كان الأمر غير عادل، لأنني قدمت موسماً رائعاً، شعرت أنه كان يجب أن أكون هناك لكن القدر قال كلمته».

وأضاف الظهير الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع برشلونة قادماً من مانشستر سيتي «ربما كان علي أن أنتظر هذه اللحظة لكي أثبت نفسي، بغض النظر عن الأندية الكثيرة التي مثلتها، فإن المنتخب الوطني هو أبرز محطة في مسيرتي لأنني أمثل فيه عائلتي وأصدقائي الذين لعبوا معي في الشارع، إنها دائماً المحطة الأبرز، سواء في مباراة ودية أو في منافسة كبرى».

ومن المتوقع أن يشارك كانسيلو، الذي خاض أول مباراة له ضمن 54 مباراة دولية في 2016، يوم الثلاثاء عندما تستهل البرتغال مشوارها أمام جمهورية التشيك في المجموعة السادسة في لايبزج.

وقال كانسيلو «نريد أن نحقق بداية جيدة وأشعر أن لدينا التشكيلة التي يمكنها القيام بذلك. هناك الكثير من الإيجابيات، نسير في الطريق الصحيح ولكن النتائج ستخبرنا».

وأشاد كانسيلو بجهود المدرب روبرتو مارتينيز الذي تولى المسؤولية بعد كأس العالم الماضية في قطر.

وأضاف «إنه مدرب جعلني أشعر بالراحة منذ اليوم الأول، سواء على المستوى الرياضي أو الشخصي».

وأضاف كانسيلو «إنه قريب من اللاعبين، ولديه أفكار جيدة، ويحب كرة القدم الهجومية والجذابة وأنا أعشق ذلك لأنني أفكر بنفس الطريقة، نأمل أن نسعده، لقد أحدث الفارق منذ وصوله».

لكن الشكوك تكتنف مستقبل اللاعب «30 عاما» على مستوى الأندية، وتكهنت صحف رياضية إسبانية مطلع الأسبوع أن يعود كانسيلو إلى السيتي إذا لم يتمكن برشلونة من إتمام صفقة انتقال دائم.

ورد كانسيلو على سؤال حول خطوته التالية بعد بطولة أوروبا 2024

بقوله «منذ اليوم الأول هنا نسيت كل ذلك».

وأضاف «أركز بنسبة 100 في المئة على المنتخب الوطني، أركز تماماً على مساعدة البرتغال».