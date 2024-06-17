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الرياضة

إنجلترا تتغنى بـ«موهبة الجيل»

إنجلترا تتغنى بـ«موهبة الجيل»
17 يونيو 2024 11:03

 
جلسنكيرشن (د ب أ)

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عاشت الجماهير الإنجليزية حالة من الفرحة، بعدما قاد جود بيلينجهام المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للفوز على صربيا 1 ـ صفر في مستهل حملته بالمجموعة الثالثة ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن بيلينجهام «20 عاماً» سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 من ضربة رأس قوية، ليمنح منتخب إنجلترا أول ثلاث نقاط له، لتقوم الجماهير بالهتاف بأغنية فريق «بيتلز» الكلاسيكية «هاي جود».
وأثنت الجماهير التي تواجدت في الحانات ومناطق المشجعين في إنجلترا وألمانيا بأداء لاعب ريال مدريد الذي حصل على لقب رجل المباراة.
وفي إشادته بنجمه الشاب، قال جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، إن بيلينجهام «يكتب السيناريو الخاص به» وقال هاري كين، قائد المنتخب، إنه «لاعب مذهل- ويستحق كل الثناء وهو يعيش اللحظة».
وقال ريشي سوناك، رئيس الوزراء، الذي نشر صورة له وهو يشجع المنتخب الإنجليزي، إن بيلينجهام كان شيئاً مميزاً. وكانت آلاف الجماهير الإنجليزية توجهت إلى جلسنكيرشن، الواقعة في غرب ألمانيا، لدعم المنتخب الإنجليزي في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثالثة، في الوقت التي حرصت فيه ملايين الجماهير الإنجليزية على متابعة اللقاء في البلاد.
ووصف أحد مشجعي المنتخب الإنجليزي بيلينجهام بأنه «موهبة الجيل»، حيث شهدت «ويمبلي بوكس بارك» احتفالات سعيدة صاخبة، وامتدت الاحتفالات إلى الشوارع، حيث قامت الجماهير بالهتاف «ستعود إلى الوطن».
وأثناء احتفاله مع أصدقائه، قال دانييل دون «32 عاماً» من كولشيستر: «إنه موهبة الجيل».
وأضاف: «سجل الهدف، يجب أن يتواجد في التشكيل الأساسي، لا يهم أين سيلعب». وخلال حديثه عقب المباراة، قال بيلينجهام، الذي انضم لريال مدريد من بوروسيا دورتموند في يونيو 2023 مقابل 5. 88 مليون جنية إسترليني، إنه تلقى المساعدة من «شبكة دعم رائعة».
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «جود بيلينجهام مصنوع من ناس مذهلة».
وأضاف: «لست أنا فقط من يحضر، أنا أتمكن من لعب كرة القدم، وأستمتع بها مثلما أفعل، لأن لدي شبكة دعم عظيمة- عائلتي، وأصدقائي، وزملائي، كما تعلم، هنا وفي مدريد».
وقال: «لذلك، أنا محظوظ، وكرة القدم هي أسهل جزء».
وبينما كان سوناك يشاهد المباراة، كانت منافسته على منصب رئيس الوزراء تدعم الفريق.
وتوجهت أنجيلا راينر، نائبة زعيم حزب العمال، لشبكة «إكس» للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً)، لنشر صورة مع كير ستارمير ومات فوردي وجون ريتشاردسون، وكتبت: «الاحتفال بفوز مهم مع أبطال مسلسل (ذي جافر)، أحسنتم يا شباب».
ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الدنماركي يوم 20 يونيو في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
إنجلترا
جود بيلينجهام
صربيا
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