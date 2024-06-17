ستويكوفيتش: أجبرنا إنجلترا على الدفاع



جيلزنكيرشن (أ ف ب)



رأى مدرّب صربيا دراجان ستويوكوفيتش أن منتخب بلاده لم يستحق الخسارة أمام إنجلترا 0-1 في باكورة مبارياته في كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا، فيما ركّز نظيره جاريث ساوثجيت مدرب منتخب «الأسود الثلاثة» على الإيجابيات في الفوز رغم دفاعه عن صندوقه في الشوط الثاني.

وقدّمت إنجلترا بداية قوية في جلزنكيرشن مفتتحة التسجيل عبر نجمها الشاب جود بيلينجهام بهدف مبكر من كرة رأسية في الدقيقة 13.

لكن صربيا ردّت بقوة في الشوط الثاني وأجبرت الحارس جوردان بيكفورد على التدخّل في وقت متأخر لمنع دوشان فلاهوفيتش من التسجيل.

قال ستويكوفيتش الذي يُعدّ من أكثر لاعبي الوسط موهبة في تاريخ بلاده وحمل ألوان منتخب يوغوسلافيا السابقة 84 مرّة «أنا فخور من ردّ فعل لاعبي فريقي بأن يجبروا الإنجليز على الدفاع».

وأضاف «لم نستحق الخسارة، لكن هذا ما حصل، سنتابع العمل».

واتخذ ستويكوفيتش قرارات جريئة بعد تركه القائد دوشان تاديتش على مقاعد البدلاء، ثم استبدال مهاجم الهلال السعودي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 61 عندما كان منتخب بلاده يبحث عن تسجيل هدف التعادل.

دافع ستويكوفيتش عن قراراته «نجحنا بالوصول إلى المكان الذي نريد والحصول على فرص إضافية».

وتلتقي صربيا في المباراة المقبلة سلوفينيا في ميونيخ، قبل أن تختتم مشوارها في المجموعة الثالثة بمواجهة الدنمارك التي تعادلت مع سلوفينيا 1-1.

في المقابل، رأى مدرب إنجلترا جاريث ساوجيت أنه يرغب بالاستفادة من إيجابيات «المعاناة»، بعد أن تحوّلت أفضلية الشوط الأول إلى أداء عادي في الثاني لا يرقى إلى طموحات إحراز أوّل لقب قاري في تاريخ منتخب «الأسود الثلاثة».

قال ساوثجيت الذي سيلتقي منتخب بلاده مع الدنمارك في المباراة المقبلة في فرانكفورت «عانينا قليلاً وهو أمر جيّد لنا، أن ندافع عن صندوقنا بهذه الطريقة هو أمر جيّد».

وأضاف المدرّب الذي شغل مركز الدفاع والارتكاز في مسيرته مع كريستال بالاس، أستون فيلا وميدلزبره «أنا سعيد بطريقة لعبنا، لم نستمر على المنوال نفسه في الشوط الثاني كما رغبت، لكن الحصول على الفوز هام جداً».

ويشرف ساوثجيت (53 عاماً)على إنجلترا منذ 2016 وقادها إلى نهائي النسخة الماضية صيف 2021 عندما خسرت بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

أقرّ بوجود مساحات للتطوّر «كان بمقدورنا أن نكون أكثر فاعلية في الشوط الأوّل، لكن أظهرنا روح الفريق ولا يزال أمامنا الكثير من العمل».

وعن وضع الظهير ترنت ألكسندر-أرنولد في خط الوسط الدفاعي إلى جانب ديكلان رايس، قال ساوثجيت «أنا سعيد جداً، لعب جود دوراً هاماً وقام ترنت بتغطية الكثير من المساحات، لم يلعب كثيراً هذا الدور في السابق».

وتابع عن لاعب ليفربول «أظهر انضباطاً كبيراً، تمريرات مميزة ونحن نتعلّم معه في هذا الدور، لكنه أظهر النوعية التي يمكنه إضافتها، من الرائع أن نراه ينجح بهذا الدور».