3 انتصارات «خاصة» تضع «يورو 2024» في قائمة «نادرة»!



عمرو عبيد (القاهرة)



بين كثير من الإحصائيات والمفارقات التاريخية، شهدت بطولة «يورو 2024» تحقيق ألمانيا «المُستضيف» وإيطاليا «حامل اللقب» وإنجلترا «وصيف النُسخة الماضية»، 3 انتصارات افتتاحية في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، وهو حدث «نادر» يتكرر للمرة الثانية فقط في تاريخ البطولة، بعد «نُسخة 2016»، عندما فاز المنتخب الفرنسي «صاحب الأرض»، وبطل ووصيف البطولة السابقة عام 2012، إسبانيا وإيطاليا، أيضاً خلال «ضربة البداية» آنذاك، ورغم أن «يورو 2020» وقّعت على فوز البرتغال وفرنسا «الافتتاحي»، وهما بطل ووصيف 2016، إلا أن استضافة البطولة وُزّعت على كثير من الدول، التي فاز بعض منتخباتها وخسر أو تعادل آخرون.

ولم يتكرر هذا الحدث عبر تاريخ طويل منذ انطلاق البطولة عام 1960، حيث فازت إسبانيا صاحبة الأرض في افتتاح نُسخة 1964 وكذلك حامل اللقب، الاتحاد السوفييتي، لكن وصيفه يوغوسلافيا لم يتواجد في تلك البطولة التالية بعد الإقصاء من التصفيات، وفي عام 1968 فازت إيطاليا المُستضيفة وخسر أمامها الوصيف الأسبق، الاتحاد السوفييتي، والطريف أن نتيجة المواجهة حُسمت بـ«القرعة» عبر «عُملة معدنية» بعد التعادل 0-0، في حين لم يتأهل المنتخب الإسباني «حامل اللقب» وقتها.

وكانت «نُسخة 1972» استثنائية في هذا الأمر، حيث خسر المنتخب البلجيكي المُستضيف مباراة الافتتاح، بينما لم يتواجد حامل اللقب أو وصيفه في تلك البطولة، وهما إيطاليا ويوغوسلافيا، وكان الأخير قد خسر مباراته الأولى على أرضه في بطولة 1976 ولم يتأهل الاتحاد السوفييتي الوصيف السابق، بينما سجّل نظيره الألماني «حامل اللقب» الفوز الوحيد في هذا الصدد، أما نُسخة 1980 فقد شهدت انتصار «وصيف 1976» فقط في الجولة الأولى، وهو منتخب ألمانيا، بينما تعادل إيطاليا «صاحب الديار» وخسر البطل الأسبق، تشيكوسلوفاكيا.

وبدا الوضع مقبولاً في بطولة 1984، حيث فاز صاحب الملاعب، فرنسا، وكذلك وصيف البطولة الماضية، بلجيكا، في الجولة الافتتاحية، مقابل تعادل «الألمان»، الأبطال السابقين، وفي 1988 لم يتمكن حامل اللقب الفرنسي من تجاوز التصفيات والدفاع عن لقبه، بينما تعادلت ألمانيا الغربية وسط جماهيرها، وكان الفوز الافتتاحي الوحيد من نصيب إسبانيا، وصيف «الديوك».

تعادلان وفوز وحيد في الجولة الأولى، نتائج تكررت في 3 نُسخ مختلفة، منها بطولتان متتاليتان عامي 1992 و1996، وخلالهما تعادل السويد وإنجلترا على الترتيب، وهما صاحبا الأرض في كل بطولة، كما تعادل الاتحاد السوفييتي والدنمارك أيضاً على الترتيب، وهما وصيف سابق وبطل أسبق، بينما فاز هولندا «حامل لقب 88» في أولى مبارياته عام 1992، وكذلك فعل نظيره الألماني عام 1996، وهو وصيف النسخة السابقة، أما المرة الثالثة فجاءت في بطولة 2012، حيث تعادل منتخب بولندا «أحد المستضيفين» وكذلك إسبانيا «حامل اللقب»، مقابل فوز واحد للوصيف السابق، ألمانيا.

بطولة عام 2000 شهدت تحقيق صاحبي الأرض الفوز في أولى الجولات، وهما بلجيكا وهولندا، مقابل تعادل ألمانيا «حامل اللقب» وخسارة وصيفه التشيكي، ثم خسر البرتغال افتتاح بطولته عام 2004 على يد اليونان، في نُسخة المفاجآت «الغريبة» الشهيرة، بينما فاز حامل اللقب الفرنسي وتعادل وصيفه الإيطالي، وأخيراً خسر منتخبا النمسا وسويسرا «ضربة البداية»، وهما مستضيفا بطولة 2008، وكذلك خسر «حامل اللقب»، منتخب اليونان، بينما فاز وصيفه السابق، البرتغال، في الجولة الأولى.