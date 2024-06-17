مبابي: «الرأس» أهم من «الساقين» في «اليورو»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تبخرت أحلام تيري هنري المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفرنسي، بالنسبة لانضمام النجم كليان مبابي «25 عاماً» لاعب ريال مدريد الجديد، إلى فريقه خلال دورة باريس التي تُقام من 26 يوليو إلى 11أغسطس القادمين، إذ أن «فتى بوندي المدلل» أكد خلال مؤتمر صحفي عدم مشاركته في الدورة والتزامه بالقرار الذي اتخذه ناديه بعدم الموافقة على رحيل أي من لاعبيه الأجانب للمشاركة فيها.

وينصب تركيز مبابي حالياً على كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» التي انطلقت الجمعة بمباراة الافتتاح بين منتخبي ألمانيا صاحبة الأرض وأسكتلندا، بينما يلعب «الديوك» مباراته الأولى الاثنين أمام منتخب النمسا.

وحقيقة الأمر أن مبابي هداف كأس العالم الأخيرة 2022، كان يمني النفس بالمشاركة في دورة باريس، لأنها كانت حلماً بالنسبة له منذ أن كان لاعباً في باريس سان جيرمان الذي كان على استعداد للموافقة على مشاركته فيها ، إذ قام بتجديد عقده مع الفريق، وهو ما لم يحدث.

واتخذ ريال مدريد موقفاً مغايراً تماماً إذ أبلغ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بخطاب رسمي بأنه لن يسمح لأي من لاعبيه الفرنسيين «فيرلان ميندي وإدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني» بالمشاركة في الدورة، وهو الموقف الذي التزم به أيضاً مبابي الذي قال: النادي الذي أنتمي إليه اتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً، وألتزم بهذا الموقف ولن أشارك، وأنا أتفهم وجهة نظر النادي، إذ أنني انتقلت للتو إلى فريق جديد. وأضاف: أتمنى الأفضل للمنتخب الأولمبي وإحرازهم الميدالية الذهبية.

ويقود مبابي منتخب بلاده في مباراة النمسا اليوم، ويعلق الفرنسيون آمالاً كبيرة على تألق نجمهم المفضل، خاصة بعد أن انتابهم الخوف والقلق، لما تردد قبل انطلاق البطولة، بأن مبابي يعاني من الإصابة، وإنه غير جاهز بدنياً.

غير أن مبابي أكد إنه مستعد «ذهنياً» لهذه البطولة، وقال: أهم شيء العقلية وحضور الذهن، وأنا أُفضل تغليب «الرأس» على «الساقين»، والشيء المؤكد إنني أملك الرأس، ونرى ما إذا كنت أملك «الساقين» أيضاً أم لا، خلال مباراة النمسا.

وتطرق مبابي للحديث عن إسبانيا البلد الذي يستقبله ويستضيفه لاعباً في ريال مدريد، ويشارك منتخبها في البطولة، وقال: منتخب إسبانيا كبير وعريق، ونجح في تخطي أولى عقباته بالفوز على كرواتيا 3-صفر، وأثبت للجميع أنه جاهز، ويمكن الاعتماد عليه، وقادر على الذهاب إلى أبعد مدى في البطولة، ويشاهده العالم أجمع لأنه يلعب كرة جيدة جداً.