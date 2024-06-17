ماكلروي يبتعد في صدارة «السباق إلى دبي»



دبي (الاتحاد)

وسّع روري ماكلروي الفارق في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للجولف، بعد أن جاء وصيفاً في البطولة الأميركية المفتوحة التي اختتمت بنسختها الـ 124 في نورث كارولينا، خلف الأميركي بريان ديشامبو الذي انتزع اللقب بعد يوم ختامي شهد العديد من التقلبات بين اللاعبين اللذين تبادلا التقدم، قبل أن يحسم اللاعب الشاب اللقب للمرة الثانية في مسيرته.

وأنهى ماكلروي منافسات الحدث الذي يعتبر واحداً من البطولات الكبرى برصيد 5 ضربات تحت المعدل، خلف ديشامبو الذي حقق 6 ضربات تحت المعدل، مما جعل الإيرلندي الشمالي يكسب 1113 نقطة، ويرفع رصيده في الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي» من رولكس إلى 2964 نقطة، بفارق يصل إلى الضعف تقريباً عن السويدي سيباستيان سوديربيرج الذي يملك 1583 نقطة.

ويتطلع ماكلروي إلى الحفاظ على لقب بطل الجولة التي تحمل اسم «السباق إلى دبي» من رولكس، للعام الثالث على التوالي، والفوز بها للمرة السادسة في مسيرته.

وأصبح الأميركي توني فيناو صاحب أكبر تقدم على ترتيب «السباق إلى دبي»، هذا الأسبوع، بعد أن جاء في المركز الثالث في البطولة الأميركية المفتوحة برصيد 4 ضربات تحت المعدل، ليتقدم 104 مراكز دفعة واحدة، ويصبح في الترتيب 22 وله 722 نقطة.

واستفاد الفرنسي ماثيو بافون من حصوله على المركز الخامس في البطولة برصيد 3 ضربات تحت المعدل، ليتقدم 55 خطوة، ويصبح في المركز 19 ضمن ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 734 نقطة.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، على أن يكون ختام الموسم الحالي للجولة التي تقام برعاية دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية»، وتطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، بضيافة الإمارات، مع نظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في نوفمبر المقبل، مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

ويشهد الموسم الحالي إقامة 5 سلاسل دولية، لكل منها هويتها الخاصة هذا الموسم في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي يكسب في كل منها 200 ألف دولار من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار.

ويتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.