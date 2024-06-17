باراجواي «الفوز الصعب» في «البروفة الأخيرة»

بنما (أ ف ب)



أنهت باراجواي استعداداتها لمسابقة كوربا أميركا لكرة القدم، بفوز صعب على مضيفتها بنما 1-0، على ملعب «روميل فرنانديس» في بنما سيتي في مباراة دولية ودية.

وسجل مدافع نيولس أولد بويز الأرجنتيني جوستافو فيلاسكويس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25.

وهي المباراة الودية الإعدادية الثانية لباراجواي، بعد الأولى التي خسرتها أمام مضيفتها تشيلي 0-3 الأربعاء الماضي في العاصمة سانتياجو.

وتلعب باراجواي في كوبا أميركا في المجموعة الرابعة، إلى جانب البرازيل وكولومبيا وكوستاريكا، فيما أوقعت القرعة بنما في المجموعة الثالثة، إلى جانب الولايات المتحدة المضيفة وأوروجواي وبوليفيا.

وتستهل باراجواي، المتوجة باللقب القاري مرتين في عامي 1953 و1979، مشاركتها بمواجهة كولومبيا مساء الاثنين المقبل، وتلعب بنما مع أوروجواي الأحد.