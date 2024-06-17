الإثنين 17 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

باراجواي «الفوز الصعب» في «البروفة الأخيرة»

باراجواي «الفوز الصعب» في «البروفة الأخيرة»
17 يونيو 2024 12:07

بنما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
رونالدينيو يوضح حقيقة انتقاداته ضد البرازيل
باكيتا في قائمة البرازيل


أنهت باراجواي استعداداتها لمسابقة كوربا أميركا لكرة القدم، بفوز صعب على مضيفتها بنما 1-0، على ملعب «روميل فرنانديس» في بنما سيتي في مباراة دولية ودية.
وسجل مدافع نيولس أولد بويز الأرجنتيني جوستافو فيلاسكويس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25.
وهي المباراة الودية الإعدادية الثانية لباراجواي، بعد الأولى التي خسرتها أمام مضيفتها تشيلي 0-3 الأربعاء الماضي في العاصمة سانتياجو.
وتلعب باراجواي في كوبا أميركا في المجموعة الرابعة، إلى جانب البرازيل وكولومبيا وكوستاريكا، فيما أوقعت القرعة بنما في المجموعة الثالثة، إلى جانب الولايات المتحدة المضيفة وأوروجواي وبوليفيا.
وتستهل باراجواي، المتوجة باللقب القاري مرتين في عامي 1953 و1979، مشاركتها بمواجهة كولومبيا مساء الاثنين المقبل، وتلعب بنما مع أوروجواي الأحد.

كوبا أميركا
باراجواي
بنما
آخر الأخبار
"الهلال الأحمر" يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في حضرموت
علوم الدار
"الهلال الأحمر" يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في حضرموت
اليوم 12:49
رونالدينيو يوضح حقيقة انتقاداته ضد البرازيل
الرياضة
رونالدينيو يوضح حقيقة انتقاداته ضد البرازيل
اليوم 12:21
باكيتا في قائمة البرازيل
الرياضة
باكيتا في قائمة البرازيل
اليوم 12:19
باراجواي «الفوز الصعب» في «البروفة الأخيرة»
الرياضة
باراجواي «الفوز الصعب» في «البروفة الأخيرة»
اليوم 12:07
الذهب
اقتصاد
الذهب يتراجع مع ترقب أسعار الفائدة
اليوم 12:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©