باكيتا في قائمة البرازيل



ريو دي جانيرو (أ ف ب)



أكّدت البرازيل تشكيلتها الرسمية التي تخوض كوبا أميركا لكرة القدم المقرّرة في الولايات المتحدة اعتباراً من 20 يونيو الحالي، وضمّت لاعب الوسط لوكاس باكيتا كما كان متوقعاً.

وكان باكيتا، لاعب وستهام، اتّهم في مايو الماضي بانتهاك قواعد المراهنات في إنجلترا، بعد تحقيق في مزاعم حصوله عمداً على بطاقات صفراء، فيما نفى اللاعب البالغ 26 عاماً وصاحب 46 مباراة دولية هذه الاتهامات.

وغاب عن تشكيلة المدرب دوريفال جونيور «62 عاماً»، لاعب الوسط كاسيميرو، المهاجمان جابريال جيسوس وريشارليسون والمدافع المخضرم تياجو سيلفا، فيما استُبعد حارس مانشستر سيتي الإنجليزي إيدرسون بسبب الإصابة.

ولا يزال نجم هجوم المنتخب نيمار «32 عاماً» بعيداً عن الملاعب، بعد إصابة أثرت على مشاركته مع فريقه الجديد الهلال السعودي طوال الموسم.

وتضمّ تشكيلة البرازيل، بطلة العالم خمس مرات «رقم قياسي» وكوبا أميركا تسع مرّات، لاعبي ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا: فينيسيوس جونيور، رودريجو والمدافع إيدر ميليتاو، بالإضافة إلى الواعد إندريك القادم الجديد إلى الفريق الملكي.

في آخر مبارياتها الإعدادية، فازت البرازيل التي خسرت لقب كوبا أميركا الأخيرة على أرضها تحت إشراف المدرب تيتي أمام أرجنتين ليونيل ميسّي، على إنجلترا 1-0 وتعادلت مع إسبانيا 3-3 في مارس، ثم فازت على المكسيك 3-2 وتعادلت مع الولايات المتحدة 1-1 هذا الشهر.

تستهل مشوارها في كوبا أميركا ضد كوستاريكا في 24 يونيو، ثم تلاقي باراجواي بعد أربعة أيام، قبل أن تختتم مشوارها في المجموعة الرابعة ضد كولومبيا في الثاني من يوليو.

وتضم التشكيلة أليسون (ليفربول الإنجليزي)، بينتو (أتلتيكو باراناينسي)، رافايل (ساو باولو)، ولوكاس بيرالدو، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، بريمر، دانيلو (يوفنتوس الإيطالي)، جابريال ماجاليايس (أرسنال الإنجليزي)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني)، يان كوتو (جيرونا الإسباني)، جيليرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)، ويندل (بورتو البرتغالي)، وأندرياس بيريرا (فولهام الإنجليزي)، برونو جيمارايس (نيوكاسل الإنجليزي)، دوجلاس لويس (أستون فيلا الإنجليزي)، جواو جوميس (ولفرهامبتون الإنجليزي)، لوكاس باكيتا (وستهام الإنجليزي)، بيبي (بورتو البرتغالي)، إيدرسون (أتالانتا الإيطالي)، وإندريك (بالميراس)، إيفانيلسون (بورتو)، جابريال مارتينيلي (أرسنال)، رافينيا (برشلونة الإسباني)، رودريجو، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، سافيو (جيرونا)