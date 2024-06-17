«نوتابل سبيتش» لجودلفين يقود نخبة خيول الإمارات

محمد حسن (دبي)

تتجه الأنظار يوم الثلاثاء إلى مضمار آسكوت العريق بإنجلترا، حيث يشهد انطلاقة مهرجان رويال آسكوت الملكي البريطاني لسباقات الخيول، ويستمر إلى 22 يونيو الجاري.

ويشهد المهرجان الذي يقام سنوياً منذ عام 1711، مشاركة قوية لخيول الإمارات في مختلف الأشواط، ويعتبر المهرجان مناسبة اجتماعية كبيرة بحضور ملك بريطانيا مع أفراد الأسرة المالكة، ويتضمن إلى جانب سباقات الخيل، أنشطة أخرى ومسابقات للموضة والأناقة والجمال ويحضره المشاهير والنجوم من مختلف أرجاء العالم.

وتبلغ الإثارة قمتها في الشوط الرابع سباق سانت جيمس بالاس ستيكس للفئة الأولى لمسافة 1600 متر، ويتوقع أن يشهد مواجهة إماراتية قوية، عندما يتجدد اللقاء بين «نوتابل سبيتش» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة وليام بيوك، حامل لقب الـ 2000 جينيز الانجليزي، مع وصيفه «روزاليون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف ريتشارد هانون وقيادة شون ليفي.

ويدخل بقوة على خط المنافسة أيضاً «الينابي» لشادويل، بإشراف أوين بوروز، وقيادة جيم كراولي، بجانب «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف إيد والكر وقيادة توم ماركواند.

ويعتبر «نوتابل سبيتش» المرشح الأول في السباق، حيث لم يُهزم في أربع مشاركات كما أصبح ابن الفحل «دباوي» أول مهر منذ 86 عاماً يفوز بسباق الـ 2000 جينيز دون مشاركة في عمر السنتين، وذلك بفوزه الرائع بالسباق الكلاسيكي الذي جرى بمضمار نيوماركت في مطلع مايو.

ويمثل خيول الإمارات في اليوم الأول للمهرجان «ملجوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف وليام هاجس، وقيادة توم ماركواند، في الشوط الأول سباق كوين آن سيتكس للفئة الأولى لمسافة الميل، بجانب «هاي رويال» لجابر عبد الله، بإشراف كيفن رايان وقيادة ريان مور.

ويدفع مدرب جودلفين شارلي أبلبي بالثنائي «القدرة» بقيادة وليام بيوك، ورفيقه «سيمبول أوف أونر» بقيادة ميكايل برزالونا، في الشوط الثاني كوفنتري سيتكس للفئة الثانية لمسافة 1200 متر، كما ينافس أيضاً «ذا أكتور» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف ريتشارد هانون، وقيادة شون ليفي.

ويشهد الشوط الثالث سباق كينج تشارلز الثالث ستيكس للفئة الأولى لمسافة 1000 متر، مشاركة «كوليان» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، بإشراف ارشي واتسون، وقيادة هولي دويل.

ويمثل الإمارات في الشوط السادس على لقب سباق ولفرتون ستيكس لمسافة 2000 متر، ثنائي شادويل «إصرار» بإشراف جون وسادي جوسدن وقيادة جيم كراولي، و«مجتبى» بإشراف وليام هاجس وقيادة توم ماركواند، بجانب «بوتنشال» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف روجر فاريان وقيادة وليام بيوك.

ومن الخيول الإماراتية المتحدية في اليوم الأول للمهرجان «نقيب» لشادويل بإشراف وليام هاجز، وقيادة جيم كراولي، وذلك في الشوط الختامي سباق كوبر هورس هانديكاب.