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الرياضة

كورنادو.. «أول بصمة» في البرازيل

كورنادو.. «أول بصمة» في البرازيل
17 يونيو 2024 14:21

 
علي معالي (دبي)

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سجل إيجور كورنادو لاعب الشارقة السابق، هدفه الأول مع كورينثيانز، خلال مباراته أمام ساو باولو، ضمن الجولة التاسعة من الدوري البرازيلي، وانتهت بالتعادل 2-2، ويحتل الفريق المركز 16 من بين 20 فريقاً، وجمع كورينثيانز 7 نقاط، من فوز، و4 تعادلات، و4 خسائر، ما يجعله يعاني خلال الفترة الحالية، ولعب إيجور حتى الآن مع الفريق المنتقل إليه من الاتحاد السعودي 7 مباريات «412 دقيقة».
وقال إيجور بعد هدفه الأول: «نحن بحاجة إلى التحسن، حتى نبتعد عن منطقة الهبوط، وسعادتي كبيرة بهدفي الأول في البرازيل، ودخلنا المباراة بحثاً عن النقاط الثلاث، وندرك أنه يتعين علينا التحسن كثيراً، كنا نعرف مدى صعوبة المباراة وعلينا أن نذهب مباراة تلو الأخرى، ونواصل العمل لتحسين الوضع الصعب الذي نعيشه حالياً.

الإمارات
السعودية
البرازيل
اتحاد جدة
الشارقة
كورينثيانز
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