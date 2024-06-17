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الرياضة

محمد بن سلطان بن خليفة: انتصارات الرياضات البحرية ثمرة دعم القيادة الرشيدة

الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان
17 يونيو 2024 14:25

أبوظبي (الاتحاد)
ثّمن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الإنجازات التي تسجلها زوارق الإمارات في البطولات العالمية، والانتصارات المستحقة التي تحققها عن جدارة، مشيداً بإحراز زورق «الشارقة 17» لقب الجولة الثالثة لبطولة العالم للزوارق السريعة لـ «الفورمولا-1»، والتي أقيمت بإيطاليا، ويعد امتداداً للنجاحات التي تسجلها الزوارق الإماراتية المشاركة في البطولة.
وقال: الإنجازات العالمية ثمرة الرعاية والاهتمام والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة عامة، والرياضات البحرية على وجه الخصوص، ولها أثرها الملموس بأن تتصدر الرياضة الإماراتية المشهد، في العديد من الرياضات، والتي تتقدمها زوارق الإمارات في أكبر وأقوى بطولة للزوارق السريعة.
وبارك الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، الفوز لإدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية في هذه الجولة، وإلى قائد الزورق، مشيراً إلى أن التفوق نتاج تخطيط دقيق وعمل دؤوب وجهد كبير تُوج بصعود قائد زورق «الشارقة 17» إلى منصة التتويج، لتسلم جائزة البطل.
وأضاف: نتمنى حظ أوفر للزوارق الإماراتية الأخرى المشاركة في الجولات المقبلة من البطولة، والعودة إلى منصة التتويج، والعمل بكل قوة من أجل ذلك، وأن تسير جميعها على درب الانتصارات، وإحراز المراكز الأولى، ليكون لقب البطولة إماراتياً.

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