«الشارقة 17» يحصد لقب الجولة الثالثة من «مونديال الفورمولا-1»



إيطاليا (الاتحاد)



حقق زورق الشارقة 17، بقيادة روستي ويت، لقب السباق الرئيسي للجولة الثالثة، من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1» والتي أقيمت في مدينة أولبيا الإيطالية، بمشاركة 18 زورقاً، واقتنص «الزورق الإماراتي» اللقب، بعد صموده خلال 40 دورة كاملة تمثل السباق، في جاء الفرنسي بيتر مورين ممثل الفريق الصيني في المركز الثاني على زورق7، وتبعه البولندي باتريك مارسازلايك على زورق 77.

وشهد السباق تقلبات عديدة، بدأت مع انقلاب مبكر في الدورة الأولى لزورق ستيفان آراند رقم 2، واستمرت سلسلة التوقفات، مع تعطل زورق الفيكتوري 4، بقيادة إريك ستارك، والذي كان متصدراً للترتيب العام، قبل انطلاق السباق، في حين تعطل أيضاً زورق «أبوظبي 5»، بقيادة النجم ثاني القمزي، والذي كان ثانياً حتى لحظة التعطل، كما تعرض أيضاً زورق «أبوظبي 6»، بقيادة ألبرتو كامبراتو لعطل، أخرجه منذ بداية السباق.

وتصدر زورق الشارقة 17 الترتيب العام للبطولة برصيد 77 نقطة، مع نهاية هذه المرحلة، بعد أن قدم أداءً متميزاً وقوياً طوال فترات الجولة.

حضر مراسم التتويج، خالد جاسم المدفع نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية، عضو الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأحمد الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية.