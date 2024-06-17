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الرياضة

مبابي يحتاج إلى الريال 60%!

مبابي يحتاج إلى الريال 60%!
17 يونيو 2024 14:46

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أيهما أكثر احتياجاً للآخر، ريال مدريد أم كيليان مبابي؟، سؤال طرحه موقع جول العالمي، وأجاب عليه بعض خبراء الكرة ونجومها القدامى ومحللو المباريات، وكانت المحصلة في مصلحة الريال الذي نجح لسنوات طويلة في تحقيق كل شيء، من دون انتظار لقدوم مبابي، وبوجه خاص دوري أبطال أوروبا، ومساعدة عدد من نجومه في الفوز بالكرة الذهبية عبر تاريخه الطويل، وآخرهم الفرنسي كريم بنزيمة 2022، ومن قبله «المايسترو» الكرواتي لوكا مودريتش 2018.
بينما لم يحصل مبابي حتى الآن، على دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية، في ظل بقائه في فرنسا لأكثر من تسع سنوات، ولعبه لموناكو ومن بعده باريس سان جيرمان الذي حصل على كل الألقاب والبطولات المحلية، ولكنه أبداً لم يحصل على «الشامبيونزليج» على المستوى الجماعي، ولا على الكرة الذهبية على المستوى الفردي، اللهم إلا مرة واحدة عندما حصل عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان في مرحلة انتقالية ما بين برشلونة و«الباريسي».
وبعد سنوات عديدة من الانتظار والشائعات والأنباء المتضاربة، تحقق المراد، وانتقل مبابي رسمياً إلى ريال مدريد، ومن المقرر أن يتم تقديمه للجمهور والصحفيين، بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» في 14يوليو المقبل.
وللتدليل على «احتياج» مبابي أكثر للريال، قال الموقع إن «فتى بوندي المدلل» لا يخفي سعادته الغامرة بتحقيق حلم الطفولة، وقال في رسالة على موقع «إكس»: كم أنا سعيد وفخور بالانضمام إلى نادي أحلامي، ولا يمكن لأحد أن يتفهم إلى أي مدى أنا متأثر ومنفعل في هذه اللحظة، وأتطلع بشغف لرؤية «مادريستاس» لأشكرهم على مساندتهم الرائعة لي، هلا مدريد.
ومن بين خبراء الكرة الذين تحدثوا عن مدى احتياج اللاعب والنادي، كل منهما للآخر، المخضرم الفرنسي بيتر لوكسان «45 عاماً» متوسط الميدان الذي لعب لأندية أوليمبيك مارسيليا وباريس سان جيرمان وسيلتا فيجو وأتليتكو مدريد، والذي عمل بعد ذلك مدرباً مساعداً لفريق دالاس الأميركي.
لوكسان قال إن مبابي أكثر احتياجاً للريال، وإن كان في الوقت نفسه اعترف بالحاجة المتبادلة بينهما، بنسب مختلفة، فإذا كان مبابي يحتاج للريال بنسبة 60%، فإن الريال يحتاج إليه بنسبة 40% فقط، وأرجع سبب ارتفاع نسبة احتياج مبابي إلى حقيقة إنه لم يحصل على دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج» ولا «الكرة الذهبية»، بينما حصل الريال من خلال أساطيره ونجومه على الاثنين.
أما نسبة الـ 40% التي يحتاج فيها الريال إلى مبابي، تتمثل في إن «الميرنجي» بحاجة إلى «نجم سوبر» لينضم إلى نجوم «الجلاكتيكس» الذين منحوا النادي شهرته العالمية وتفوقه على الجميع، أمثال زيدان وفيجو والظاهرة رونالدو و«الدون» كريستيانو ولوكا مودريتش وتوني كروس وآخرهم كريم بنزيمة الذي حصل على الكرة ذهبية في 2022 قبل رحيله عن «البلانكوس».

ريال مدريد
كيليان مبابي
كأس أمم أوروبا
يورو 2024
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