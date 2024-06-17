«كاسو» و«عزوة» و«هيرمس» أبطال «كأس الوثبة» في فرنسا ورومانيا



باريس (الاتحاد)



تُوج «كاسو هيبوليت»، و«عزوة الشحانية»، و«هيرمس دو أيتيوليه» بكأس الوثبة ستاليونز في السباقات التي أقيمت بمضامير مونتبان في ضاحية العاصمة الفرنسية باريس، وبيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، بمشاركة 28 من الخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا.

وخصص سباق كأس الوثبة ستاليونز بري سباهيس لمسافة 2250 متراً، بمضمار مونتيان الفرنسي، للمهرات والأمهار في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست على الجوائز المالية البالغة 12 ألف يورو، وانتزعت المهرة «عزوة الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة مارجوت روماري، اللقب من المهرة «حسناء» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دي جوليمين، وقيادة لوكاس أرماند، وسجلت البطلة 2:33:50 دقيقة.

وخصص السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز بمضمار مونتبان، على لقب بري فيرناند فلوتيه لمسافة 2250 متراً، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، ونجح «كاسو هيبوليت» للمالكة والمدربة كلبر شينو، وقيادة فنسنت شينيت، من خطف اللقب من «أنجوس» لابيريند فان دالفسين، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة سامي لي.

ومن جهة أخرى، حصد «هيرمس دو أيتيوليه» لإيفان يوردانوف، وبإشراف يوليان يوردانوف، وقيادة عارف مارنوف، كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1720 متراً، البالغ إجمالي جوائزه 5 آلاف يورو، بصورة بارعة متصدراً من البداية للنهاية في السباق الذي أقيم بمضمار بيليوستي بالعاصمة الرومانية بوخارست، بمشاركة 8 خيول عربية أصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق مولودة في بلغاريا، والبلد المضيف رومانيا، وسجل البطل 1:56:00 دقيقة.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.