«الإمارات للدراجات» بطل «طواف سويسرا»

سويسرا (الاتحاد)



حقق فريق الإمارات للدراجات إنجازاً جديداً، حيث انتزع آدم ييتس لقب طواف سويسرا، متفوقاً على زميله جواو ألميدا في اليوم الأخير للسباق.

ورجحت كفة ألميدا في مرحلة سباق الزمن النهائية الصعبة، والممتدة من إيجل إلى فيلار سور أولون «15.7 كم»، محققاً 23 دقيقة و33 ثانية، متقدماً بفارق ضئيل على ييتس بحوالي 8 ثواني، وبذلك يسجل فريق الإمارات فوزه الثالث والأربعين هذا الموسم.

وقال ألميدا: أنا سعيد للغاية بالفوز في مرحلة سباق الزمن، وأعتقد أنه فوزي الأول بسباق زمن في سباق غير البطولات الوطنية، لذا فإن الانتصار جيد للغاية، وفي بداية اليوم، كنت أدرك أنه من المستحيل الفوز بالتصنيف العام ضد ييتس، لأنه قوي للغاية، ولم يكن سباق الزمن على مسار مسطح، لذا أنا سعيد للغاية بالفوز، والحصول على المركز الثاني خلفه، وقمنا بعمل جماعي مثالي، لذلك كان أسبوعاً رائعًا".

ويذكر أن فريق الإمارات يحتل مركزاً جيداً، قبل التنافس في طواف فرنسا، حيث من المقرر أن يؤدي كل من ييتس وألميدا أدواراً مهمة.

وقال ييتس: «إنه بالتأكيد من بين أهم انتصاراتي، وقبل يومين، لم أكن متأكداً مما إذا كان بإمكاني الفوز، عندما عبرت نقطتين التحقق من الزمن، كان جواو أمامي، وكنت أعرف أنه سيسرع قليلاً في النهاية، في الحقيقة، لم أتمكن من زيادة سرعتي، ولقد تجاوزت الحد الأقصى لطاقتي بالفعل، لذلك حاولت فقط الحفاظ على الوتيرة ولحسن الحظ كان ذلك كافياً.