الإثنين 17 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» بطل «طواف سويسرا»

«الإمارات للدراجات» بطل «طواف سويسرا»
17 يونيو 2024 15:04

 سويسرا (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وليد عباس يستعد لكتابة فصل جديد مع «الفرسان»
زكي نسيبة: الإمارات نموذج عالمي فريد في التسامح والتعايش السلمي


حقق فريق الإمارات للدراجات إنجازاً جديداً، حيث انتزع آدم ييتس لقب طواف سويسرا، متفوقاً على زميله جواو ألميدا في اليوم الأخير للسباق.
ورجحت كفة ألميدا في مرحلة سباق الزمن النهائية الصعبة، والممتدة من إيجل إلى فيلار سور أولون «15.7 كم»، محققاً 23 دقيقة و33 ثانية، متقدماً بفارق ضئيل على ييتس بحوالي 8 ثواني، وبذلك يسجل فريق الإمارات فوزه الثالث والأربعين هذا الموسم.
وقال ألميدا: أنا سعيد للغاية بالفوز في مرحلة سباق الزمن، وأعتقد أنه فوزي الأول بسباق زمن في سباق غير البطولات الوطنية، لذا فإن الانتصار جيد للغاية، وفي بداية اليوم، كنت أدرك أنه من المستحيل الفوز بالتصنيف العام ضد ييتس، لأنه قوي للغاية، ولم يكن سباق الزمن على مسار مسطح، لذا أنا سعيد للغاية بالفوز، والحصول على المركز الثاني خلفه، وقمنا بعمل جماعي مثالي، لذلك كان أسبوعاً رائعًا".
ويذكر أن فريق الإمارات يحتل مركزاً جيداً، قبل التنافس في طواف فرنسا، حيث من المقرر أن يؤدي كل من ييتس وألميدا أدواراً مهمة.
وقال ييتس: «إنه بالتأكيد من بين أهم انتصاراتي، وقبل يومين، لم أكن متأكداً مما إذا كان بإمكاني الفوز، عندما عبرت نقطتين التحقق من الزمن، كان جواو أمامي، وكنت أعرف أنه سيسرع قليلاً في النهاية، في الحقيقة، لم أتمكن من زيادة سرعتي، ولقد تجاوزت الحد الأقصى لطاقتي بالفعل، لذلك حاولت فقط الحفاظ على الوتيرة ولحسن الحظ كان ذلك كافياً.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
سويسرا
آخر الأخبار
نوير يحسم مستقبله بعد كأس أوروبا
الرياضة
نوير يحسم مستقبله بعد كأس أوروبا
اليوم 17:28
راموس يرحل عن إشبيلية
الرياضة
راموس يرحل عن إشبيلية
اليوم 17:25
صواريخ روسية متطورة
الأخبار العالمية
روسيا ترد على تصريح للناتو بشأن الأسلحة النووية
اليوم 17:21
الدور على كارباخال في التجديد لـ «الريال»!
الرياضة
الدور على كارباخال في التجديد لـ «الريال»!
اليوم 17:07
أكياس مرصوصة على الشاطئ لمنع المياه من ابتلاع الأراضي في بنغلادش
الأخبار العالمية
بنغلادش.. البحر يبتلع الأراضي بوتيرة سريعة
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©