بعثة الجو جيتسو تتجه إلى تايلاند للمشاركة في الجائزة الكبرى



أبوظبي (الاتحاد)



تغادر بعثة منتخبنا الوطني للجو جيتسو يوم الثلاثاء إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة العالم في اليونان خلال أكتوبر المقبل.

ويضم منتخبنا مجموعة من لاعبي الخبرة، وعدداً من المواهب الشابة الطامحة إلى تحقيق إنجازات على الساحات المختلفة، وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 29 دولة حول العالم، وتقام منافساتها من 19 إلى 23 يونيو الجاري.

وتعد المشاركة الخارجية هي الثانية للمنتخب من أصل 5 مشاركات، تتضمنها أجندة المنتخب لهذا العام، حيث تألق أبطال الإمارات خلال مشاركتهم في بطولة آسيا التي استضافتها العاصمة أبوظبي الشهر الماضي، واحتفظوا باللقب للعام الرابع على التوالي.

وتضم البعثة 19 لاعباً ولاعبة من أصحاب الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، ممن سبق لهم تحقيق إنجازات وحصد ميداليات في مشاركات دولية سابقة، وهم راشد الشحي، وعمر السويدي، ومحمد الكتبي في وزن 56 كيلوجراماً، ومايد الشحي وخالد البلوشي في وزن 62 كيلوجراماً، ومحمد السويدي، وسلطان حسن في وزن 69 كيلوجراماً، ومهدي العولقي وسلطان الحوسني في وزن 77 كيلوجراماً، وسعيد الكبيسي في وزن 85 كيلوجراماً، وهزاع فرحان في وزن +94 كيلوجراماً.

وفي فئة الفتيات بلقيس عبد الكريم، وعائشة الشامسي في وزن 45 كيلوجراماً، وميثاء شريم في وزن 48 كيلوجراماً، وأسماء الحوسني في وزن 52 كيلوجراماً، والعنود الحوسني في وزن 57 كيلوجراماً، وشما الكلباني، وبشاير المطروشي في وزن 63 كيلوجراماً، ومهرة محفوظ في وزن 70 كيلوجراماً.

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجو جيتسو: «بطولة الجائزة الكبرى في تايلاند محطة مهمة ضمن استعداداتنا للاستحقاقات العالمية القادمة، وعلى رأسها بطولة العالم باليونان في أكتوبر المقبل».

وأضاف: «توفّر البطولات عالية المستوى منصة مثالية تواكب خططنا الإعدادية للاعبي المنتخب، وإكسابهم المزيد من الخبرة، واختبار مهاراتهم أمام أفضل لاعبي العالم، كما تتيح البطولة فرصة جيدة لتقييم أداء اللاعبين، وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، والجوانب التي تحتاج إلى تركيز وتطوير خلال المرحلة المقبلة».

ومن جهته، قال رامون ليموس، مدرب المنتخب: «مشاركة المنتخب في بطولة الجائزة الكبرى، تندرج في إطار خطة استراتيجية متكاملة لإعداد اللاعبين للاستحقاقات الدولية المقبلة».

وأضاف: «تتمتع البطولة بمستويات فنية عالية، لا سيّما أن نسبة كبيرة من لاعبي الدول المشاركة، يشاركون في البطولات العالمية القادمة، لذا تتوفر أمامنا فرص مهمة لتطوير أداء لاعبينا، ونكون قادرين على اختبار مهاراتهم ومرونتهم وقدرتهم على التكيف ضد منافسين أقوياء، ونعمل معاً على الارتقاء بالأداء ورفع معدلات الجاهزية للمنافسة على أعلى المستويات».

وتكتسب بطولة الجائزة الكبرى في تايلاند أهمية خاصة، لأنها تسهم في رفع تصنيف المنتخب الوطني المعتمد لدى الاتحاد الدولي، ما يمنح المنتخب الأفضلية على صعيد القرعة وجدول منافسات بطولة العالم للجو جيتسو في اليونان».