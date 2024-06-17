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الرياضة

وليد عباس يستعد لكتابة فصل جديد مع «الفرسان»

وليد عباس يستعد لكتابة فصل جديد مع «الفرسان»
17 يونيو 2024 16:59

مراد المصري (أبوظبي)

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يستعد وليد عباس مدافع شباب الأهلي، لكتابة فصل جديد خلال مسيرته ضمن كتيبة «الفرسان»، مع اقتراب الإعلان عن تمديد عقد اللاعب «39 عاماً»، لمدة موسم حتى عام 2025.
ويعتبر عباس ثاني أكثر لاعب خوضاً للمباريات في عصر الاحتراف بالدوري، بعدما وصل إلى 317 مباراة، منها 12 مباراة في الموسم الماضي، خلف علي خصيف حارس الجزيرة برصيد 332 مباراة.
وجاءت بداية مسيرة وليد عباس في الشباب، وانتقل موسم 2013-2014 إلى شباب الأهلي، إلى جانب مشوار طويل في المنتخب الوطني.
سجل وليد عباس 20 هدفاً في الدوري، رغم أنه يقوم بواجبات دفاعية في المقام الأول.
وحقق وليد عباس خلال مسيرته العديد من الألقاب، منها الفوز بلقب الدوري ثلاث مرات، وكأس الرابطة 5 مرات، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة مرتين، وكأس السوبر 5 مرات، وكأس الأندية الخليجية مرة واحدة، ودرع السوبر الإماراتي القطري، وأسهم في حصول «الأبيض» على لقب كأس الخليج 2013.ولن يقتصر تجديد عقد وليد عباس في «الفرسان»، إذ يتم تجديد عقد محمد مرزوق قلب الدفاع الآخر، ليستمر لموسم إضافي أيضاً.

 

 

دوري أدنوك للمحترفين
الإمارات
دبي
شباب الأهلي
وليد عباس
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