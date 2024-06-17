الدور على كارباخال في التجديد لـ «الريال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يثق ريال مدريد بشدة في «كوادره» ونجومه القدامى، ولا يرغب في التخلص منهم أو السماح لهم بالرحيل، وإذا كان أثبت هذا الكلام، عندما وافق على تمديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش موسماً جديداً، ها هو يستعد لتمديد عقد نجم آخر من «الحرس القديم» هو الظهير الأيمن الدولي داني كارباخال «32عاماً»، الذي أسهم بقوة في فوز«الميرنجي» هذا الموسم بثنائية الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

وبعد الانتهاء من مهمة التجديد مع مودريتش ولوكاس فاسكيز، وانتظاراً لمعرفة الموقف النهائي لناتشو فيرنانديز«قائد» الفريق من الرحيل أو البقاء، ها هي إدارة «البلانكوس» تبدأ مفاوضاتها من أجل تجديد عقد كارباخال.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أن إدارة الريال راضية تماماً عن مستوى أداء الظهير الأيمن المخضرم، الذي تربى في أكاديمية «لوكاستيا» المدريدية، قبل أن يشد الرحال إلى ألمانيا للعب لبايرليفركوزين، ثم العودة إلى الريال مرة أخرى قبل 11 عاماً، وتحديداً في «صيف 2013».

جدير بالذكر أن كارباخال يتألق مع منتخب بلاده إسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو2024» وسجل هدفاً جميلاً في مباراة المنتخب أمام كرواتيا «3-صفر»، بتمريرة سحرية من لامين جمال نجم برشلونة وموهبة إسبانيا الجديدة.

ومن جهة أخرى، لفتت المصادر نفسها الأنظار إلى أنه، بعد أن كانت كل المؤشرات قبل أسابيع، تشير إلى أن مودريتش صاحب الـ38 عاماً سيرحل هذا الصيف، ليجرب حظه في مكان آخر، ربما في الدوري الإنجليزي، بالعودة مجدداً إلى ناديه السابق توتنهام، انقلبت الأمور رأساً على عقب، بعد فوز الريال بدوري الأبطال، وبعد أن وافق مودريتش على تخفيض راتبه لأكثر من النصف والموافقة على الاستمرار في القيام بدور«البديل»، في ظل وجود «كوكبة» من نجوم الوسط الشباب؛ لأن «المايسترو» الكرواتي كل همه أن يبقى في «السانتياجو برنابيو»، وأن ينهي مشواره الكروي في النادي الذي يعشقه وجميع أفراد أسرته الصغيرة.