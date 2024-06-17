نوير يحسم مستقبله بعد كأس أوروبا



ميونيخ (أ ف ب)



كشف الحارس المخضرم مانويل نوير، عن أنه سيحسم مستقبله مع المنتخب الألماني، بعد نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها بلاده حتى 14 يوليو، والتي تُشكِل المشاركة الكبرى الثامنة لبطل مونديال 2014 بألوان بلاده.

وقال ابن الـ38 عاماً «ليس باستطاعتي الآن الكشف» عما إذا كانت هذه مشاركته الأخيرة بألوان ألمانيا، مضيفاً «سأحول تفكيري إليها (مسألة الاعتزال) بعد البطولة».

وعاد نوير إلى فريقه بايرن ميونيخ في أكتوبر، بعد غياب لقرابة عام، بسبب كسر في الساق، ما أدى إلى خسارته شارة قيادة المنتخب الألماني لمصلحة لاعب وسط برشلونة الإسباني إيلكاي جوندوجان.

عاد نوير ليكون الحارس رقم 1 في المنتخب الألماني بقيادة المدرب يوليان ناجلسمان، وذلك على رغم سلسلة من الأخطاء على مستوى فريقه والمنتخب في الفترة التي سبقت المباراة الأولى لأصحاب الأرض في كأس أوروبا ضد أسكتلندا (5-1).

وارتكب الحارس المخضرم أخطاء في المباراتين الاستعداديتين للنهائيات القارية ضد أوكرانيا واليونان، كما ارتكب خطأً فادحاً مع البايرن في الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

في حين أن أحداً ليس باستطاعته التشكيك بمكانة نوير بين عظماء حراسة المرمى في ألمانيا مثل أوليفر كان وسيب ماير، فقد أدت الأخطاء إلى تزايد الدعوات للتخلي عنه في المنتخب، لاسيما في ظل وجود حارس برشلونة مارك-أندري تير شتيجن على مقاعد البدلاء.

وقبل أيام قليلة من المباراة الافتتاحية ضد أسكتلندا، أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة «بيلد» وشمل 80 ألف قارئ، أن 72 بالمئة يريدون أن يكون تير شتيجن بين الخشبات الثلاث عوضاً عن نوير.

ولدى سؤاله عن هذا الاستطلاع، أجاب نوير «لم أقرأ أي شيء عن الأمر»، مضيفاً أن «التركيز بالنسبة لي كان على المباراة الأولى ضد أسكتلندا والمباريات المقبلة».

ولم يتم اختبار نوير في الفوز الكبير على أسكتلندا، إذ أن الهدف الوحيد الذي سجلته الأخيرة جاء بهدية عن طريق الخطأ من رأس المدافع أنتونيو روديجر.

ويحتل نوير المركز السادس على لائحة أكثر المشاركين مع المنتخب الألماني بـ120 مباراة، بفارق 30 عن صاحب الرقم القياسي لوتار ماتيوس.

وخلافاً لألقابه الكثيرة مع بايرن الذي توج معه بالدوري المحلي 11 مرة متتالية بين 2013 و2023 والكأس المحلية خمس مرات وكل من دوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية والكأس السوبر الأوروبية مرتين، يبقى لقب مونديال 2014 في البرازيل التتويج الوحيد لنوير بألوان المنتخب الوطني الذي حل معه ثالثاً أيضاً في مونديال 2010.